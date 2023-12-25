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Цыганык: Жирона еще с лета интересуется Пихаленком
Но вряд-ли испанский клуб перейдет к активным действиям этой зимой
Фото: СК Днепр-1
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что испанская "Жирона" действительно интересуется полузащитником "
"Жирона" действительно интересуется Пихаленком, но дело в том, что у "Днепра-1" тоже есть свои задачи на сезон.
Заплатить клаусулу 6 млн евро? Не уверен, что "Жирона" пойдет на это зимой. Думаю, что предложение по нему испанцы будут делать уже летом. И тогда оба клуба уже будут понимать свои бюджеты, цели и задачи.
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"Жирона" интересовалась Пихаленком еще с лета. После трансфера Довбика, испанцы присматривались и к Пихаленку, но тогда "Днепр-1" был не заинтересован в продаже хавбека.
Есть клаусула 6 млн евро, и посмотрим, как будут дальше развиваться события, - сказал Цыганык.
Напомним, что в текущем сезоне Александр Пихаленок провел за "Днепр-1" 17 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
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