Цыганык: Жирона еще с лета интересуется Пихаленком

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что испанская "Жирона" действительно интересуется полузащитником " Днепра-1 " Александром Пихаленком.

"Жирона" действительно интересуется Пихаленком, но дело в том, что у "Днепра-1" тоже есть свои задачи на сезон.

Заплатить клаусулу 6 млн евро? Не уверен, что "Жирона" пойдет на это зимой. Думаю, что предложение по нему испанцы будут делать уже летом. И тогда оба клуба уже будут понимать свои бюджеты, цели и задачи.