  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Жирона еще с лета интересуется Пихаленком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Жирона еще с лета интересуется Пихаленком

Премьер-лига

Но вряд-ли испанский клуб перейдет к активным действиям этой зимой

Цыганык: Жирона еще с лета интересуется Пихаленком

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что испанская "Жирона" действительно интересуется полузащитником "Днепра-1" Александром Пихаленком.

"Жирона" действительно интересуется Пихаленком, но дело в том, что у "Днепра-1" тоже есть свои задачи на сезон.

Заплатить клаусулу 6 млн евро? Не уверен, что "Жирона" пойдет на это зимой. Думаю, что предложение по нему испанцы будут делать уже летом. И тогда оба клуба уже будут понимать свои бюджеты, цели и задачи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Жирона" интересовалась Пихаленком еще с лета. После трансфера Довбика, испанцы присматривались и к Пихаленку, но тогда "Днепр-1" был не заинтересован в продаже хавбека.

Есть клаусула 6 млн евро, и посмотрим, как будут дальше развиваться события, - сказал Цыганык.

Напомним, что в текущем сезоне Александр Пихаленок провел за "Днепр-1" 17 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

По теме
yellow-arrow
"Летом ушли лучшие игроки". Скрипник рассказал, почему Ворскла провалила старт сезона
yellow-arrow
Бабич: Оптимальный вариант для Шахтера - оставить Судакова до лета
yellow-arrow
Василий Кравец зимой покинет Днепр-1, - источник
Игорь Цыганык Александр Пихаленок Жирона СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
25.12.2023 в 22:01
Купивши Піхальонка Жирона не програє, це - як мінімум. А, як максимум, Жирона заробе на ньому кілька мільйонів, а в сбУ ми отримаємо надійного напівзахисника
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
25.12.2023 в 22:01
Купивши Піхальонка Жирона не програє, це - як мінімум. А, як максимум, Жирона заробе на ньому кілька мільйонів, а в сбУ ми отримаємо надійного напівзахисника
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
25.12.2023 в 21:56
кому он нужен --не свисти
Ответить
0
1
Лекарь (село Дарниця)
25.12.2023 в 22:02
Ти як був бовдурем, так і залишишся. Пукнув у коменті - експерт! До леоненка, на тб. Там такі потрібні. Ах, забув. Леоненка викинули на смітник... але, ти йому потрібен
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости