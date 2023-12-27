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Голкипер Александрии: У нас молодая команда. Пока набиваем шишки
Никита Шевченко оценил выступление команды в первой части сезона
Фото: ФК Олександрія
Голкипер "Александрии" Никита Шевченко проанализировал выступление своей команды в первой части сезона.
- Благодаря победе в последнем матче года ушли в отпуск в хорошем настроении. Важно, что добыли три очка и сделали это уверенно.
- В матче с "Металлистом 1925" у вас лучше всего удалось реализовать те принципы игры, к которым вы стремились все время...
- Когда-то же это должно было произойти. Мы к этому шли, шли через ошибки. И на этот раз сыграли почти безошибочно и то, что тренерский штаб требует, все получалось.
- Как для себя прежде всего объясняете не лучшие результаты на протяжении первой части сезона?
- Кадровая трансформация. Пришло много молодых ребят, у нас молодая команда. Пока набиваем шишки. Я надеюсь, что вот этот последний матч и предстоящие сборы дадут толчок ребятам и мы вместе будем улучшаться во всем. По крайней мере, я на это надеюсь.
- Если говорить непосредственно о тебе, что помешало сыграть в большинстве матчей чемпионата?
- Имел повреждение задней поверхности бедра, это влияло. В это время очень хорошо проявил себя Жора Ермаков.
- У вашей команды во время войны появилось несколько легионеров-латиноамериканцев. Как их охарактеризуешь?
- Хорошие ребята, хорошие люди, спокойные. Как футболисты с потенциалом, талантливые, интересные игроки. Мне они нравятся.
- Какой матч за первое полугодие принес наибольшее разочарование?
- Думаю, с "Черноморцем". Лично для меня, но думаю, и для команды.
- А какой, наоборот, оставил лучшие эмоции?
- Все, в которых мы победили, а побеждали мы не так и много. Все были тяжелыми. Возможно, с "Металлистом 1925". Потому что была уверенная победа без нервоза до последних минут.
- Какие планы "Александрии" на начало нового года?
- Мы с 25 декабря уже получили индивидуальные программы и работаем, нам расписывают и дают постепенно. Собираемся 11 января и планируем хорошо подготовиться ко второй части сезона. Хотим попробовать закрепиться на позиции как можно выше, - сказал Шевченко.
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