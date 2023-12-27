  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Хочу дальше прогрессировать". Генинсон признался, что ушел из Черноморца по своей воле
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Хочу дальше прогрессировать". Генинсон признался, что ушел из Черноморца по своей воле

Премьер-лига

Функционер рассказал о своем уходе из клуба

"Хочу дальше прогрессировать". Генинсон признался, что ушел из Черноморца по своей воле

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон рассказал, почему решил покинуть занимаемый пост в одесском клубе.

"Решение было принято на самом деле несколько недель назад. Это мое внутреннее решение. Все очень просто: у меня есть свое видение по развитию не только клуба, а и по развитию футбола. Я вижу, что это должен быть фундаментальный проект, на года. То есть, не сейчас здесь взять как можно быстрее кубок либо выиграть чемпионство.

Все нужно начинать с низов, с детско-юношеского футбола, для этого строить академию. После этого уже накачивать основную команду юношами, которые выросли в одесском регионе, то есть своими молодыми талантами, которые после этого будут сиять и прославлять нашу сборную Украины.

Мы начали уже этот путь. Он пробивался очень тяжело, как вы знаете. Была перезапущена академия, после чего она была закрыта и сейчас перезапущена заново. Таланты есть, Одесса всегда славилась талантами.

Так что это мое внутреннее решение. Покинул клуб по своей воле, покинул его, потому что хочу дальше прогрессировать, развиваться и развивать украинский футбол", - сказал Генинсон.

Ранее СМИ писали, что у функционера есть вариант трудоустройства в "Полесье".

По теме
yellow-arrow
Рух готов присоединиться к реализации проекта УПЛ TV
yellow-arrow
Агент Педриньо: Шахтер хочет, чтобы игрок вернулся в команду
yellow-arrow
Голкипер Александрии: У нас молодая команда. Пока набиваем шишки
Черноморец (Одесса) Владимир Генинсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
27.12.2023 в 15:44
там больше бабок --это прогресс
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
27.12.2023 в 15:44
там больше бабок --это прогресс
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости