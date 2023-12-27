Хацкевич и Долганский при шансах 50:50 претендуют на должность тренера Ворсклы

У вероятного исполняющего обязанности главного тренера " Ворсклы ", Сергея Долганского есть один реальный конкурент, который может занять эту должность.

Как сообщает ТаТоТаке, реальных кандидатов на должность всего двое.

Кроме Долганского на должность претендует экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич.

По данным источника, шансы на данный момент - 50/50. Ожидается, что руководство "Ворсклы" примет окончательное решение к Новому году.

Напомним, что Виктор Скрипник недавно покинул полтавский клуб и принял харьковский "Металлист 1925".