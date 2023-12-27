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Хацкевич и Долганский при шансах 50:50 претендуют на должность тренера Ворсклы

Премьер-лига

Руководство должно определиться с тренером к новому году

Хацкевич и Долганский при шансах 50:50 претендуют на должность тренера Ворсклы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У вероятного исполняющего обязанности главного тренера "Ворсклы", Сергея Долганского есть один реальный конкурент, который может занять эту должность.

Как сообщает ТаТоТаке, реальных кандидатов на должность всего двое.

Кроме Долганского на должность претендует экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич.

По данным источника, шансы на данный момент - 50/50. Ожидается, что руководство "Ворсклы" примет окончательное решение к Новому году.

Напомним, что Виктор Скрипник недавно покинул полтавский клуб и принял харьковский "Металлист 1925".

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Ворскла (Полтава) Сергей Долганский Александр Хацкевич
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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