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Хацкевич и Долганский при шансах 50:50 претендуют на должность тренера Ворсклы
Руководство должно определиться с тренером к новому году
Getty Images / Global Images Ukraine
У вероятного исполняющего обязанности главного тренера "
Как сообщает ТаТоТаке, реальных кандидатов на должность всего двое.
Кроме Долганского на должность претендует экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич.
По данным источника, шансы на данный момент - 50/50. Ожидается, что руководство "Ворсклы" примет окончательное решение к Новому году.
Напомним, что Виктор Скрипник недавно покинул полтавский клуб и принял харьковский "Металлист 1925".
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