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Определился лучший игрок Колоса в 2023 году

Премьер-лига

Награду получил капитан

Определился лучший игрок Колоса в 2023 году

Фото: ФК Колос

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"Колос" подвел итоги голосования болельщиков за лучшего игрока команды в 2023 году.

Им стал полузащитник и капитан Вадим Милько. Он набрал 47% голосов. Ему удалось опередить Валерия Бондаренко (32%), Кирилла Фесюна (17%), Павла Ориховского (2%) и Александра Черноморца (2%).

В текущем сезоне Милько отыграл 14 матчей за "Колос" во всех турнирах. В его активе 3 гола и 3 результативные передачи.

Также напомним, что на зимний перерыв "Колос" ушел на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ. Ковалевцы набрали 21 зачетный бал, имея игру в запасе.

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Вадим Милько Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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