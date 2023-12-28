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Определился лучший игрок Колоса в 2023 году
Награду получил капитан
Фото: ФК Колос
"Колос" подвел итоги голосования болельщиков за лучшего игрока команды в 2023 году.
Им стал полузащитник и капитан Вадим Милько. Он набрал 47% голосов. Ему удалось опередить Валерия Бондаренко (32%), Кирилла Фесюна (17%), Павла Ориховского (2%) и Александра Черноморца (2%).
В текущем сезоне Милько отыграл 14 матчей за "Колос" во всех турнирах. В его активе 3 гола и 3 результативные передачи.
Также напомним, что на зимний перерыв "Колос" ушел на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ. Ковалевцы набрали 21 зачетный бал, имея игру в запасе.
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