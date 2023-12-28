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Атлетико Минейро хочет Педриньо на постоянной основе. Шахтер запросил за игрока 18 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

У бразильского клуба таких денег нет

Атлетико Минейро хочет Педриньо на постоянной основе. Шахтер запросил за игрока 18 млн евро

Фото: Instagram

Новина українською

Бразильский клуб "Атлетико Минейро" хочет на постоянной основе сохранить хавбека "Шахтера" Педриньо, который сейчас играет за бразильскую команду на правах аренды.

Аренда игрока в "Атлетико Минейро" рассчитана до июня 2024-го года, а контракт с "горняками" - до лета 2025-го. При этом, недавно была информация, что "Шахтер" хочет, чтобы полузащитник вернулся в команду.

Бразильский клуб хотел бы оформить полноценный трансфер Педриньо уже сейчас, не в состоянии заплатить 18 миллионов евро, которые запросил "Шахтер".

Также к Педриньо есть интерес от "Коринтианса", однако до официального предложения дело пока не доходило.

Отметим, что в сезоне-2023 хавбек провел за "Атлетико Минейро" 34 матча, в которых отдал 3 ассистов.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Михаил Черныш
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