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Рух определился с первыми спарринг-партнерами на сборе в Словении
Уже известны имена пятерых соперников
Фото: ФК Рух
Свой первый контрольный поединок в 2024 году "Рух" проведет 26 января со словенским клубом "Домжале". Об этом сообщает Sport.ua
По информации источника, на сборе в Словении львовяне также планируют сыграть с ведущими австрийскими командами "Штурм" и "Хартберг", местным "Копером" и боснийским "Сараево".
Еще три спарринг-партнера уточняются.
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Футболисты "Руха" вернутся во Львов 16 февраля и после дня отдыха начнут подготовку к календарному поединку 18-го тура чемпионата УПЛ – с "Полесьем", который состоится 24 февраля.
Напомним, на зимний перерыв команда Виталия Пономарева ушла на 6-м месте, имея в своем активе 26 очков.
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