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Колос продлил контракт с Ориховским – источник

Премьер-лига
Обновлено

Продолжит выступать за коваливцев

Колос продлил контракт с Ориховским – источник

Фото: ФК Колос

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"Колос" продлил контракт с 27-летним полузащитником Павлом Ориховским. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Предварительное соглашение завершалось 31 декабря. Новый договор рассчитан еще на два года.

Также ТаТоТаке добавляет, что в составе “Колоса” не предусматривается турбулентности, ведь клуб сохранит своих игроков. Зимой ожидается только точечное усиление центра поля и центра обороны.

Ориховский выступает за "Колос" с лета 2019 года. Сначала он играл на правах аренды, а затем стал полноценным футболистом клуба. Также в период с июля по декабрь 2021 года полузащитник выступал за “Рух” Львов.

В общей сложности на его счету 82 матча в составе коваливцев. В частности, девять поединков он провел в текущем сезоне УПЛ.

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Колос (Ковалевка) Павел Ореховский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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