Колос продлил контракт с Ориховским – источник

"Колос" продлил контракт с 27-летним полузащитником Павлом Ориховским. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Предварительное соглашение завершалось 31 декабря. Новый договор рассчитан еще на два года.

Также ТаТоТаке добавляет, что в составе “Колоса” не предусматривается турбулентности, ведь клуб сохранит своих игроков. Зимой ожидается только точечное усиление центра поля и центра обороны.

Ориховский выступает за "Колос" с лета 2019 года. Сначала он играл на правах аренды, а затем стал полноценным футболистом клуба. Также в период с июля по декабрь 2021 года полузащитник выступал за “Рух” Львов.

В общей сложности на его счету 82 матча в составе коваливцев. В частности, девять поединков он провел в текущем сезоне УПЛ.