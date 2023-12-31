Филиппов: Нам нужно улучшать все элементы игры

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов прокомментировал результаты команды в первой части сезона.

“ – Учитывая позицию в турнирной таблице, на которой мы пошли на перерыв, считаю, что это неплохой результат. Но всегда есть куда двигаться и к чему стремиться. Завершили первый круг на хорошей ноте. Хотя в двух заключительных турах проиграли "Ворскли" и сыграли вничью. Но до этого имели немалую серию побед. Главное сейчас хорошо подготовиться ко второму кругу.

– Что, прежде всего, изменил Юрий Максимов, ведь с его приходом у вас кардинально изменились результаты?

– Не сказал бы, что он изменил что-нибудь кардинально. Он пришел, зная уровень игроков. Прежде всего, важно было исправить психологию, ведь был не очень хороший старт сезона, тяжело входили в сезон и показывали посредственные результаты. Он попросил нас действовать немного более агрессивно и ближе к воротам соперника, больше накрывать и больше взаимодействовать. Сказал, что у нас есть класс, но нужно играть немного поспокойнее, но не отказываться от того футбола, в который умеем играть. Думаю, после первой победы даже не при очень хорошей игре добавилось уверенности и последующие 8-10 игр мы показывали содержательный футбол и получали хороший результат.

– Как можно охарактеризовать футбол, в который ваша команда пытается играть под руководством Юрия Максимова?

– Пытаемся играть больше с мячом, ведь у нас достаточно квалифицированные футболисты с высоким футбольным IQ и хорошей техникой. Должны больше прессинговать и создавать как можно больше моментов, чем минимизировать возможности для создания соперникам. То есть, делаем ставку на контроль мяча и быстрые фланги и позиционные атаки.

– Какой элемент игры еще нужно улучшать?

– Нет какого-нибудь одного. Думаю, все понемногу нужно улучшать. И начало атаки, и контроль мяча, и завершающую стадию, и контрпрессинг, и возвращение мяча как можно быстрее. Будет время на зимнем собрании улучшить все элементы”, - сказал Филиппов.