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Филиппов: Нам нужно улучшать все элементы игры
Пока команда идет среди лидеров
Фото: СК Дніпро-1
Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов прокомментировал результаты команды в первой части сезона.
“ – Учитывая позицию в турнирной таблице, на которой мы пошли на перерыв, считаю, что это неплохой результат. Но всегда есть куда двигаться и к чему стремиться. Завершили первый круг на хорошей ноте. Хотя в двух заключительных турах проиграли "Ворскли" и сыграли вничью. Но до этого имели немалую серию побед. Главное сейчас хорошо подготовиться ко второму кругу.
– Что, прежде всего, изменил Юрий Максимов, ведь с его приходом у вас кардинально изменились результаты?
– Не сказал бы, что он изменил что-нибудь кардинально. Он пришел, зная уровень игроков. Прежде всего, важно было исправить психологию, ведь был не очень хороший старт сезона, тяжело входили в сезон и показывали посредственные результаты. Он попросил нас действовать немного более агрессивно и ближе к воротам соперника, больше накрывать и больше взаимодействовать. Сказал, что у нас есть класс, но нужно играть немного поспокойнее, но не отказываться от того футбола, в который умеем играть. Думаю, после первой победы даже не при очень хорошей игре добавилось уверенности и последующие 8-10 игр мы показывали содержательный футбол и получали хороший результат.
– Как можно охарактеризовать футбол, в который ваша команда пытается играть под руководством Юрия Максимова?
– Пытаемся играть больше с мячом, ведь у нас достаточно квалифицированные футболисты с высоким футбольным IQ и хорошей техникой. Должны больше прессинговать и создавать как можно больше моментов, чем минимизировать возможности для создания соперникам. То есть, делаем ставку на контроль мяча и быстрые фланги и позиционные атаки.
– Какой элемент игры еще нужно улучшать?
– Нет какого-нибудь одного. Думаю, все понемногу нужно улучшать. И начало атаки, и контроль мяча, и завершающую стадию, и контрпрессинг, и возвращение мяча как можно быстрее. Будет время на зимнем собрании улучшить все элементы”, - сказал Филиппов.
На зимний перерыв “Днепр-1” пошел на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. Подопечные Максимова уступают только “Кривбассу” по дополнительным показателям.
Добавим также, что у Филлипова шесть голов и два ассиста в 14 матчах УПЛ. Он наиболее результативный футболист команды и идет на четвертой позиции в рейтинге бомбардиров чемпионата.
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