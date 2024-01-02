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Суркис: В мировом футболе трудно найти более верного и преданного своему клубу игрока, чем Шовковский
Президент "Динамо" поздравил Шовковского с днем рождения
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил главного тренера и легенду киевского клуба Александра Шовковского с днем рождения. Наставнику "бело-синих" сегодня исполнилось 49 лет.
"Наверное, не только в Украине, но и во всем европейском и мировом футболе трудно найти более верного и преданного своему клубу игрока, чем киевлянин Александр Шовковский. Ваша фамилия, биография, мастерство и достижения неразрывно связаны с киевским "Динамо".
"Вечно первый Александр Шовковский" - в этом словосочетании ваши победы, блестящие сейвы, ожерелье рекордов, призвание капитана и лидера, болельщицкая любовь и почет. Вы всегда были настоящим лидером и авторитетом в коллективе.
Во время карьеры игрока Вы уверенно и решительно вели партнеров к новым свершениям, демонстрируя примеры трудолюбия, целеустремленности и последовательности. Уже как главный тренер Вы своим примером, профессионализмом и ответственностью побуждаете футболистов к развитию и полной самоотдаче.
Искренне ценю вашу преданность клубу, патриотизм в самом широком смысле этого понятия, спортивное рыцарство и любовь к футболу, к своей команде, своему городу и своей стране.
В этот праздничный день желаю вам мира, спокойствия, безопасности, возвращения к привычной жизни без сирен, тревог и взрывов. А также крепкого здоровья, семейного уюта, согласия, благополучия и исполнения желаний", - цитирует Суркиса официальный сайт "Динамо".
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