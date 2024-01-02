Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Я построил в Динамо состав на будущее
Тренер рассказал о своей работе в Киеве
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "
"Я хотел остаться там до конца, но атмосфера в Киеве стала очень тяжелой. Сейчас россияне снова бомбят Киев и другие украинские города, ситуация становится все сложнее. Я пробыл в таких условиях 3 года, построил команду, единственную в мире, в которой больше всего молодых людей из академии.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В Германии опубликовали статистику, согласно которой в этом сезоне киевское "Динамо" в среднем предоставляет 83% минуты своим воспитанникам. К примеру, французский "Ренн", вторая в этом рейтинге, набирает 62%.
Я построил состав на будущее, но "Динамо" играет без зрителей, всегда далеко от дома, каждый раз приходится преодолевать огромные расстояния. Но главное – выжить, а футбол, поверьте, очень помогает в военное время, даже если в него играют далеко", - заявил Луческу.
Популярное сейчас
- Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру во Второй лиге
- Роман Григорчук: О стиле Черноморца, уникальном случае в карьере, судьбе Салюка и Брагару и мыслях о Европе
- Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в Реал
- Не только Матвиенко. Наполи хочет приобрести еще одного игрока Шахтера
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО