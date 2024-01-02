Луческу: Я построил в Динамо состав на будущее

Бывший главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о своей работе с киевской командой.

"Я хотел остаться там до конца, но атмосфера в Киеве стала очень тяжелой. Сейчас россияне снова бомбят Киев и другие украинские города, ситуация становится все сложнее. Я пробыл в таких условиях 3 года, построил команду, единственную в мире, в которой больше всего молодых людей из академии.

В Германии опубликовали статистику, согласно которой в этом сезоне киевское "Динамо" в среднем предоставляет 83% минуты своим воспитанникам. К примеру, французский "Ренн", вторая в этом рейтинге, набирает 62%.

Я построил состав на будущее, но "Динамо" играет без зрителей, всегда далеко от дома, каждый раз приходится преодолевать огромные расстояния. Но главное – выжить, а футбол, поверьте, очень помогает в военное время, даже если в него играют далеко", - заявил Луческу.