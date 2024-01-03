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Хавбек Вереса: Нам под силу изменить ситуацию. Все в наших ногах и головах

Премьер-лига

Ровенский клуб идет в зоне вылета - на 15-м месте в УПЛ

Хавбек Вереса: Нам под силу изменить ситуацию. Все в наших ногах и головах

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец подытожил выступления команды в первой половине сезона.

- В этот сезон "Верес" зашел с новым тренером, пришли новые игроки, но команда снова стоит на вылет.

- С Виртом провал был только в последних полсезона. Юрий Николаевич проработал с "Вересом" большой промежуток времени, начиная с низших лиг. На всех ступенях был результат.

Да, последние полгода Вирта в клубе были тяжелыми, но у всех бывают взлеты и падения. Николаевич оставил команду в УПЛ и ушел с высоко поднятой головой.

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- За счет чего "Верес" может обойти борьбу за выживание и не доводить до крайней точки?

- Нужна большая работа и взаимопонимание между абсолютно всеми людьми, которые имеют отношение к "Вересу". Вера в друг друга и вера в достижение цели, которая стоит перед командой.

Верю, что можем изменить ситуацию. Нам это под силу. Все в наших ногах и головах.

- У вас остается полгода действующего контракта с "Вересом". С вами уже обсуждали перспективу дальнейшего сотрудничества?

- Разговоры были, но без конкретики, - сказал Клец.

Сейчас "Верес" занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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