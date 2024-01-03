Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Вереса: Нам под силу изменить ситуацию. Все в наших ногах и головах
Ровенский клуб идет в зоне вылета - на 15-м месте в УПЛ
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец подытожил выступления команды в первой половине сезона.
- В этот сезон "Верес" зашел с новым тренером, пришли новые игроки, но команда снова стоит на вылет.
- С Виртом провал был только в последних полсезона. Юрий Николаевич проработал с "Вересом" большой промежуток времени, начиная с низших лиг. На всех ступенях был результат.
Да, последние полгода Вирта в клубе были тяжелыми, но у всех бывают взлеты и падения. Николаевич оставил команду в УПЛ и ушел с высоко поднятой головой.
- За счет чего "Верес" может обойти борьбу за выживание и не доводить до крайней точки?
- Нужна большая работа и взаимопонимание между абсолютно всеми людьми, которые имеют отношение к "Вересу". Вера в друг друга и вера в достижение цели, которая стоит перед командой.
Верю, что можем изменить ситуацию. Нам это под силу. Все в наших ногах и головах.
- У вас остается полгода действующего контракта с "Вересом". С вами уже обсуждали перспективу дальнейшего сотрудничества?
- Разговоры были, но без конкретики, - сказал Клец.
Сейчас "Верес" занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков.
Популярное сейчас
- Мудрик претендует на звание автора лучшего гола Челси в декабре
- РФ в новогоднюю ночь задержала тысячи мигрантов для отправки на войну в Украину, - СМИ
- Наконец-то Яремчук. Валенсия - Вильярреал 3:1. Видео голов и обзор матча
- Суркис: В мировом футболе трудно найти более верного и преданного своему клубу игрока, чем Шовковский
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО