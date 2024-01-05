Определился третий соперник Динамо на зимнем сборе в Турции

Стал известен еще один спарринг-партнер киевского "Динамо" во время учебно-тренировочного сбора в Турции.

Соперником киевлян станет чешский "Баник". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Остравы. Товарищеская игра состоится 30 января. Начало встречи запланировано - в 10:00 по киевскому времени.

Первую часть чемпионата "Баник" завершил на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков в 18 поединках.

Напомним, ранее были анонсированы спарринги с польской "Лехией" (29 января) и болгарским "Левски" (2 февраля).