  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Определился третий соперник Динамо на зимнем сборе в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определился третий соперник Динамо на зимнем сборе в Турции

Премьер-лига

Чешская команда

Определился третий соперник Динамо на зимнем сборе в Турции

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Стал известен еще один спарринг-партнер киевского "Динамо" во время учебно-тренировочного сбора в Турции.

Соперником киевлян станет чешский "Баник". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Остравы. Товарищеская игра состоится 30 января. Начало встречи запланировано - в 10:00 по киевскому времени.

Первую часть чемпионата "Баник" завершил на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков в 18 поединках.

Напомним, ранее были анонсированы спарринги с польской "Лехией" (29 января) и болгарским "Левски" (2 февраля).

Читайте такжеПопов мог оказаться в Ла Лиге: известна причина срыва перехода игрока Динамо
По теме
yellow-arrow
Первая команда УПЛ отправилась на зарубежный сбор
yellow-arrow
В Минай могут вернуться двое опытных игроков, которые ушли зимой
yellow-arrow
Попов мог оказаться в Ла Лиге: известна причина срыва перехода игрока Динамо
Динамо (Киев) Баник (Острава)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Баник
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости