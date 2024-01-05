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Стало известно, сколько Шахтер готов заплатить за хавбека Палмейраса Кевина
СМИ пишут, что стороны близки к соглашению
Getty Images / Global Images Ukraine
Стала известна сумма, которую может заплатить "
Как пишет Globo, донецкий клуб готов заплатить за бразильца 12 миллионов евро гарантированными выплатами и еще 4 в виде бонусов.
Отмечается, что стороны ведут переговоры – ранее уже была информация, что они близки к соглашению.
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Разговоры о заинтересованности "горняков" игроком велись еще год назад, но тогда до конкретики дело не дошло.
21-летний Кевин находится в системе "Палмейрас" с января 2020 года. В этом сезоне он провел за первую команду 9 матчей без результативных действий.
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