Полузащитник Вереса: К сожалению, мы много очков потеряли. Но все еще можно исправить

Полузащитник ровенского "Вереса" Александр Кучеренко прокомментировал свою форму и подвел итоги первой части сезона.

“ – Как поддерживал форму во время отпуска?

– Перед отпуском мы все получили график работы, который должны выполнить. Бегаю и хожу в тренажерный зал.

– По итогам первой части сезона. Как оцениваешь свою игру и результаты команды?

– К сожалению, мы много очков потеряли. Но все еще можно поправить. Первая часть сезона, по моему мнению, была непростой. И это касается не только игры на футбольном поле.

Я всегда стараюсь выкладываться на сто процентов. Относительно оценки собственной игры – это слишком субъективно. Поэтому не буду себя оценивать.

– Что, по-твоему, нужно сделать, чтобы исправить турнирную ситуацию весной?

– Надо много работать и быть единым коллективом. Матчи выиграют не личности, а вся команда! Я верю в наш клуб!”, – сказал Кучеренко.