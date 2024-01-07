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Бутко: Надеюсь, в следующем году мы будем выигрывать и приносить радость болельщикам
Защитник луганской Зари о восстановлении и ближайших планах
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник луганской "Зари" Богдан Бутко рассказал о восстановлении после травмы:
"Травма икроножной мышцы - оказалась серьезной. Еще к тому же был рецидив этой травмы через 1,5 месяца восстановления. До сегодняшнего дня была проделана большая работа наших врачей и не только. Хотел бы сказать спасибо всем тем, кто был причастен к моему восстановлению. Сейчас чувствую себя хорошо, впереди еще тяжелая работа, для того, чтобы набрать физическую форму на сборы. Надеюсь, в следующем году мы будем выигрывать и приносить радость болельщикам", — сказал Бутко.
Напомним, Богдан Бутко из-за травмы не сыграл ни одного матча в этом сезоне.
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