Бутко: Надеюсь, в следующем году мы будем выигрывать и приносить радость болельщикам

Защитник луганской "Зари" Богдан Бутко рассказал о восстановлении после травмы:

"Травма икроножной мышцы - оказалась серьезной. Еще к тому же был рецидив этой травмы через 1,5 месяца восстановления. До сегодняшнего дня была проделана большая работа наших врачей и не только. Хотел бы сказать спасибо всем тем, кто был причастен к моему восстановлению. Сейчас чувствую себя хорошо, впереди еще тяжелая работа, для того, чтобы набрать физическую форму на сборы. Надеюсь, в следующем году мы будем выигрывать и приносить радость болельщикам", — сказал Бутко.