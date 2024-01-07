Пердута: Долганский - профессионал, который доказал свой класс как специалист, когда работал с вратарями

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута подытожил первую часть сезона и прокомментировал назначение нового тренера.

- Мы несколько плохо стартовали в сезоне, но перед зимним перерывом все же набрали обороты. А главное, что стабилизировалась игра и начал очерчиваться ее рисунок. Хотелось бы, конечно, лучших результатов, но имеем то, что имеем.

Чем можно объяснить довольно не стабильное выступление вашей команды?

- Мы сами не можем это понять. Возможно, вопрос в психологии. С первых туров нам не хватало стабильности и происходили регулярные перепады.

Можно ли сказать, что неудачное выступление в Лиге конференций повлияло на команду?

- Конечно, конечно. Когда очень стараешься выйти в Лигу конференций, а потом сразу вылетаешь - это сказывается на психологии. К тому же, не хочу жаловаться, но были очень неудобные переезды. По двое суток в пути. Львов и обратно, проиграли Руху, потом сразу проиграли еще и Заре. После такого тяжеловато выкарабкаться. Вероятно, это и сыграло с нами злую шутку.

Какой матч принес больше всего разочарований?

- Те игры, которые мы проиграли с крупным счетом: Полесью и Кривбассу.

А какой оставил больше всего положительных эмоций?

- Победы над Шахтером и Днепром-1, а также то, что мы в Кубке прошли два раунда. Особенно учитывая то, что по игре и по результату у нас все получилось.

Как можно охарактеризовать футбол, который пытался поставить команде Виктор Скрипник?

- Играть более агрессивно, больше вперед - меньше пасов назад. Стараться прессинговать высоко.

Вы немало лет поиграли вместе с новым главным тренером команды Сергеем Долганским. Что он за человек?

- Имею исключительно положительные впечатления о нем как о человеке. Это профессионал, который доказал свой класс как специалист, когда работал с вратарями. Посмотрите на результаты в нашей команде с вратарями. Знаю, что он очень хорошо и тщательно разбирал игры для вратарей, показывал им видео, сильные и слабые стороны соперников. Думаю, теперь Сергей Николаевич так же будет работать и со всей командой.

"Ворскла" завершила 2023-й год на 7-м месте УПЛ. В Кубке Украины полтавчане вышли в полуфинал.