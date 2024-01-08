Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Полесье: Герреро? Он добавил бы конкуренции в нашей команде
СМИ сватают форварда "Зари" в житомирскую команду
Фото: ФК Полісся / Автор невідомий
Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко рассказал, какое задание стоит перед командой, а также что думает о возможном подписании его клубом форварда "Зари" Эдуардо Герреро.
- Сергей, с начала этого сезона вы начали выступать за "Полесье". Какие впечатления от первых шести месяцев пребывания в клубе?
- Очень счастлив быть в команде победителей, которая ставит перед собой максимальные задачи. После матча с "Вересом" (1:1) в раздевалке была буря эмоций. Я поймал себя на мысли, что чувствую кайф, играя в коллективе, для которого ничья - это как поражение.
- Как оцените для команды первую часть кампании?
- Считаю, очень положительно выступили. Клуб впервые играет в УПЛ и еще проходит стадию становления, однако уже показал, что его необходимо уважать.
- Руководство клуба ставило перед вами какие-то конкретные задачи на сезон?
- У нас максимальные задачи. Президент привык всегда быть первым везде, и футбол не является исключением. До последней игры первенства мы будем бороться за чемпионство.
- Какие, на ваш взгляд, команды по итогам этого сезона будут в еврокубковой пятерке?
- Я думаю, что по турнирной таблице уже видно топ-5 ("Кривбасс", "Днепр-1", "Полесье", "Шахтер", "Динамо", - прим). Все эти команды будут бороться за чемпионство.
- Какому нападающему на протяжении первой части кампании лично вам было противостоять сложнее всего?
- Я выделю Эдуардо Герреро из "Зари". Очень хороший нападающий. Хотя и маленький, но ловкий, мощный, техничный, хорошо играет корпусом. У него есть все качества, чтобы стать топ-нападающим. Для УПЛ - это очень серьезный оппонент.
- Интересно, что СМИ уже сватают Герреро в "Полесье". Что думаете по этому поводу? Не помешал бы вам этот игрок?
- Конечно, он добавил бы конкуренции в нашей команде. Думаю, что это было бы очень хорошим подписанием. У нас есть хорошие нападающие, однако конкуренция - это двигатель прогресса, - сказал Чоботенко.
Популярное сейчас
- В шаге от позора. Барбастро - Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча
- Кубок короля. Валенсия и Яремчук отбегали 120 минут, класс Бильбао, успехи Севильи и Ла Реала
- Кубок Франции. 9 голов ПСЖ, ассист сезона от Асенсио и бесконечная серия пенальти Ланса и Монако
- Первая команда УПЛ отправилась на зарубежный сбор
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО