Защитник Полесье: Герреро? Он добавил бы конкуренции в нашей команде

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко рассказал, какое задание стоит перед командой, а также что думает о возможном подписании его клубом форварда "Зари" Эдуардо Герреро.

- Сергей, с начала этого сезона вы начали выступать за "Полесье". Какие впечатления от первых шести месяцев пребывания в клубе?

- Очень счастлив быть в команде победителей, которая ставит перед собой максимальные задачи. После матча с "Вересом" (1:1) в раздевалке была буря эмоций. Я поймал себя на мысли, что чувствую кайф, играя в коллективе, для которого ничья - это как поражение.

- Как оцените для команды первую часть кампании?

- Считаю, очень положительно выступили. Клуб впервые играет в УПЛ и еще проходит стадию становления, однако уже показал, что его необходимо уважать.

- Руководство клуба ставило перед вами какие-то конкретные задачи на сезон?

- У нас максимальные задачи. Президент привык всегда быть первым везде, и футбол не является исключением. До последней игры первенства мы будем бороться за чемпионство.

- Какие, на ваш взгляд, команды по итогам этого сезона будут в еврокубковой пятерке?

- Я думаю, что по турнирной таблице уже видно топ-5 ("Кривбасс", "Днепр-1", "Полесье", "Шахтер", "Динамо", - прим). Все эти команды будут бороться за чемпионство.

- Какому нападающему на протяжении первой части кампании лично вам было противостоять сложнее всего?

- Я выделю Эдуардо Герреро из "Зари". Очень хороший нападающий. Хотя и маленький, но ловкий, мощный, техничный, хорошо играет корпусом. У него есть все качества, чтобы стать топ-нападающим. Для УПЛ - это очень серьезный оппонент.

- Интересно, что СМИ уже сватают Герреро в "Полесье". Что думаете по этому поводу? Не помешал бы вам этот игрок?

- Конечно, он добавил бы конкуренции в нашей команде. Думаю, что это было бы очень хорошим подписанием. У нас есть хорошие нападающие, однако конкуренция - это двигатель прогресса, - сказал Чоботенко.