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Чоботенко: Ярмоленко любого мог обыграть один в один, а Велозу круглосуточно занимался в тренажерке
Защитник вспомнил времена своего пребывания в Академии "Динамо"
Фото: Instagram
Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко вспомнил времена своего пребывания в Академии киевского "Динамо".
- В 2015 году вы попали в дубль "Динамо". Какие зарплаты там были?
- Мне хватало, был счастлив биться за эмблему.
- К тренировкам с основой вас подтягивали?
- Да. При Сергее Реброве много кого подтягивали и я не исключение. Даже три товарищеские встречи сыграл. Это был очень полезный опыт для меня в том возрасте. Тренировки с лучшими футболистами дали мне уверенность на будущее.
- С Ребровым у вас было какое-то личное общение?
- В те времена особенно нет, а вот пару месяцев назад он приезжал на базу "Полесья", и мы с ним немного пообщались и вспомнили прошлое. Приятно было его увидеть.
- Вы Реброву намекнули, что уже пора вас в национальную сборную Украины вызвать?
- Я намекаю своей игрой и делаю все от себя зависящее, чтобы привлечь внимание тренерского штаба сборной. У меня есть амбиции выступать за главную команду страны.
- Кто в основе "Динамо" на вас произвел наибольшее впечатление?
- Ой, тогда было много топ-игроков. Непосредственно на моей позиции выступали Евгений Хачериди, Александр Драгович и Домагой Вида. Вся тройка очень сильная. Они разные, но у каждого можно было что-то взять. Хачериди хорошо играл головой, позиционно и в единоборствах. Драгович в борьбе никому не уступал. Также мне нравилось, как Вида играл головой.
За "Динамо" тогда также играли такие мастера как Андрей Ярмоленко, Джермейн Ленс.
У Ярмоленко техника была на самом высоком уровне, мог любого обыграть один в один. Удар у этого также хороший. Запомнилось также, что он подходил ко мне неоднократно и что-то подсказывал как молодому игроку.
- Как звездные легионеры относились к молодым украинцам?
- Нормально. Высокого отношения не было. Помню, Мигел Велозу постоянно занимался в тренажерном зале. Когда не зайдешь, он там. Пожалуй, и ночью его в тренажерке можно было найти. Он поразил меня в плане профессионализма и отношением к своему телу. Также был мастером стандартов и регулярно отрабатывал выполнение штрафных ударов.
- По стандартам Велозу был номером один?
- Еще Сергей Рыбалка хорошо выполнял. Вот они вдвоем мне запомнились в этом компоненте, . - поделился Чоботенко.
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