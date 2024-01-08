Чоботенко: Ярмоленко любого мог обыграть один в один, а Велозу круглосуточно занимался в тренажерке

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко вспомнил времена своего пребывания в Академии киевского "Динамо".

- В 2015 году вы попали в дубль "Динамо". Какие зарплаты там были?

- Мне хватало, был счастлив биться за эмблему.

- К тренировкам с основой вас подтягивали?

- Да. При Сергее Реброве много кого подтягивали и я не исключение. Даже три товарищеские встречи сыграл. Это был очень полезный опыт для меня в том возрасте. Тренировки с лучшими футболистами дали мне уверенность на будущее.

- С Ребровым у вас было какое-то личное общение?

- В те времена особенно нет, а вот пару месяцев назад он приезжал на базу "Полесья", и мы с ним немного пообщались и вспомнили прошлое. Приятно было его увидеть.

- Вы Реброву намекнули, что уже пора вас в национальную сборную Украины вызвать?

- Я намекаю своей игрой и делаю все от себя зависящее, чтобы привлечь внимание тренерского штаба сборной. У меня есть амбиции выступать за главную команду страны.

- Кто в основе "Динамо" на вас произвел наибольшее впечатление?

- Ой, тогда было много топ-игроков. Непосредственно на моей позиции выступали Евгений Хачериди, Александр Драгович и Домагой Вида. Вся тройка очень сильная. Они разные, но у каждого можно было что-то взять. Хачериди хорошо играл головой, позиционно и в единоборствах. Драгович в борьбе никому не уступал. Также мне нравилось, как Вида играл головой.

За "Динамо" тогда также играли такие мастера как Андрей Ярмоленко, Джермейн Ленс.

У Ярмоленко техника была на самом высоком уровне, мог любого обыграть один в один. Удар у этого также хороший. Запомнилось также, что он подходил ко мне неоднократно и что-то подсказывал как молодому игроку.

- Как звездные легионеры относились к молодым украинцам?

- Нормально. Высокого отношения не было. Помню, Мигел Велозу постоянно занимался в тренажерном зале. Когда не зайдешь, он там. Пожалуй, и ночью его в тренажерке можно было найти. Он поразил меня в плане профессионализма и отношением к своему телу. Также был мастером стандартов и регулярно отрабатывал выполнение штрафных ударов.

- По стандартам Велозу был номером один?

- Еще Сергей Рыбалка хорошо выполнял. Вот они вдвоем мне запомнились в этом компоненте, . - поделился Чоботенко.