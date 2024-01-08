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Олег Гусев в третий раз стал отцом

Премьер-лига

У легенды "Динамо" родился мальчик

Олег Гусев в третий раз стал отцом

Фото: Instagram

Новина українською

Легенда "Динамо", а ныне ассистент главного тренера киевлян Олег Гусев в третий раз стал отцом. Радостной новостью поделился сам экс-футболист.

Судя по фотографии, у Гусева родился мальчик. Имя новорожденного пока держится в секрете.

У Гусева есть старший сын от первой жены - Алексей, который играет за молодежку столичного клуба. От второго брака у него дочь Александра.

Напомним, весной 2023 года Олег Гусев женился на украинской модели Валерии Солод.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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