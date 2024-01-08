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Вратарь Динамо сделал предложение своей возлюбленной
Минус еще один холостяк
Фото: Instagram
Вратарь "Динамо" и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет решил распрощаться с холостяцкой жизнью. Футболист сделал предложение руки и сердца своей девушке, и та ответила согласием.
Событие произошло еще 17 декабря, но Руслан и его возлюбленная решили поделиться новостью только сейчас.
"Любовь всегда актуальна", - гласить подпись к фото с обручальным кольцом.
Девушку зовут Надежда Петах. Также известно, что она родом из Мукачево, как и Руслан.
Нещерет является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне 21-летний кипер отыграл 3 матча за киевлян, в которых пропустил 6 мячей.
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