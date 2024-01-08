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Вратарь Динамо сделал предложение своей возлюбленной

Премьер-лига

Минус еще один холостяк

Вратарь Динамо сделал предложение своей возлюбленной

Фото: Instagram

Новина українською

Вратарь "Динамо" и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет решил распрощаться с холостяцкой жизнью. Футболист сделал предложение руки и сердца своей девушке, и та ответила согласием.

Событие произошло еще 17 декабря, но Руслан и его возлюбленная решили поделиться новостью только сейчас.

"Любовь всегда актуальна", - гласить подпись к фото с обручальным кольцом.

Девушку зовут Надежда Петах. Также известно, что она родом из Мукачево, как и Руслан.

Нещерет является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне 21-летний кипер отыграл 3 матча за киевлян, в которых пропустил 6 мячей.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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