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Чоботенко: Зарплаты в Полесье по 50 тысяч долларов? У меня такой зарплаты нет
Хавбек рассказал, как оказался в Полесье
Фото: ФК Полісся
Защитник "
– А как лично вы попали в "Полесье"? Кто вас пригласил в команду?
– Мы встретились с Геннадием Буткевичем и сразу нашли общий язык. Потому я сейчас в Житомире.
– "Колос" пытался вас сохранить у себя?
– Мы общались с президентом "Колоса", обсуждали будущее, но решили, что пора пожать друг другу руку и поблагодарить за совместную работу.
– Насколько глубоко Буткевич погружен в жизнь команды?
– Он часто приезжает на базу и постоянно находится с командой. Может поиграть с нами в бильярд или теннис, всегда общается.
"Полесье" летом ездило на сборы в Австрию, и он не пропустил ни одного матча. Хотя это были товарищеские встречи. Часто был на тренировках. Ему интересно посмотреть, кто как тренируется и как проходит процесс.
– Как у вас отношения складываются с главным тренером Юрием Калитвинцевым?
– Супер. Калитвинцев был очень хорошим игроком и перенес все лучшее в тренерскую деятельность. У нас хорошее понимание, и многому у него учусь.
– "Полесье" в СМИ называют "украинским ПСЖ". Зарплаты в команде достигают 50 тысяч долларов?
– Не могу комментировать вашу информацию. Не понимаю, откуда такие данные. У меня такой зарплаты нет.
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