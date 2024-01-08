Чоботенко: Зарплаты в Полесье по 50 тысяч долларов? У меня такой зарплаты нет

Защитник " Полесья " Сергей Чоботенко рассказал о своем переходе в житомирскую команду в июле 2023 года.

– А как лично вы попали в "Полесье"? Кто вас пригласил в команду?

– Мы встретились с Геннадием Буткевичем и сразу нашли общий язык. Потому я сейчас в Житомире.

– "Колос" пытался вас сохранить у себя?

– Мы общались с президентом "Колоса", обсуждали будущее, но решили, что пора пожать друг другу руку и поблагодарить за совместную работу.

– Насколько глубоко Буткевич погружен в жизнь команды?

– Он часто приезжает на базу и постоянно находится с командой. Может поиграть с нами в бильярд или теннис, всегда общается.

"Полесье" летом ездило на сборы в Австрию, и он не пропустил ни одного матча. Хотя это были товарищеские встречи. Часто был на тренировках. Ему интересно посмотреть, кто как тренируется и как проходит процесс.

– Как у вас отношения складываются с главным тренером Юрием Калитвинцевым?

– Супер. Калитвинцев был очень хорошим игроком и перенес все лучшее в тренерскую деятельность. У нас хорошее понимание, и многому у него учусь.

– "Полесье" в СМИ называют "украинским ПСЖ". Зарплаты в команде достигают 50 тысяч долларов?

– Не могу комментировать вашу информацию. Не понимаю, откуда такие данные. У меня такой зарплаты нет.