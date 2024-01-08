Чоботенко: 23 февраля 2022 года нас собрал Маркевич и сказал: Это фигня, не верьте. Все будет хорошо

Защитник Сергей Чоботенко вспомнил, как и где его застало начало полномасштабной войны. На тот момент футболист играл в аренде в "Мариуполе".

– Вы застали полномасштабное вторжение России, находясь на сборах с "Мариуполем". Как клуб переживал эту ситуацию.

– 23 февраля мы сыграли последний товарищеский матч, а 24 февраля в 05:00 должны были вылетать из Анталии в Стамбул, а затем в Киев.

23 февраля все были в напряжении, потому что повсюду в СМИ писали, что на следующий день начнется вторжение. Хотя активно об этом начали писать еще с 19 февраля, и уже тогда ситуация разгоралась. Издание из Великобритании и США говорили о скором начале войны, но никто не верил.

Помню, нас Остап Маркевич собрал и сказал: "Это фигня, не верьте. Успокойтесь, все будет хорошо". То есть никто на это не обращал внимания.

На следующий день мы собрали вещи и в 02:00 уехали в аэропорт. Уже началась посадка на самолет. Я зашел в интернет и увидел, что что-то уже начинается. Через десять минут мне позвонила жена и сказала, что в Киеве слышны взрывы. Нам объявили, что мы остаемся.

– Паника была?

– Да, потому что никто не понимал, что делать. У меня жена была на первом или втором месяце беременности. Нас заселили в другую гостиницу, и мы ждали каких-то новостей. Параллельно в телеграмм-каналах читали, что территорию Украины уже атакуют самолеты и техника России.

– Какое время команда еще находилась в Турции?

– В том отеле мы жили полтора-два месяца. Кто решил возвращаться в Украину, кто наоборот свои семьи перевозил за границу. Выходили тренироваться. Тренеры говорили, что нужно все равно поддерживать форму.

Потом появилась возможность приостанавливать контракты с украинскими клубами и до конца сезона уехать куда-то в аренду. Ребята постепенно начали разъезжаться.

– В наших СМИ было много критики в адрес Маркевича, якобы "бросившего" команду в Турции. Как было на самом деле?

– Это война. В первую очередь ты думаешь о себе и своей семье, а не о ком-то. Была чрезвычайная ситуация, и никто из нас не знал, как поступать на 100% правильно. Тем более все уже понимали прекрасно, что в Украине футбола не будет еще достаточно долго.

Маркевич был с нами три или четыре недели, а потом сказал, что уедет в свою семью. Если я не ошибаюсь, его семья проживала в Испании.

Еще нужно добавить, что проживание в Турции нам сначала оплачивал клуб, но потом связь с руководством прервалась. Нам помогала местная федерация футбола. Постоянно продолжали гостиницу на неделю, однако сообщили, что долго оплачивать не смогут, поэтому, если у кого-то есть варианты проживания в Европе, чтобы мы ими пользовались.