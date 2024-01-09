Наполи хочет приобрести Судакова уже в январе - СМИ

"Наполи" планирует подписать полузащитника "Шахтера" Георгия Судаков уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, неаполитанцы намерены усилить свой состав перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной". Итальянский клуб видит в украинце усиление атакующего потенциала команды.

Отмечается, что скауты "Наполи" трижды посещали матчи "горняков", чтобы посмотреть игру Судакова. После продажи Элифа Элмаса в немецкий "РБ Лейпциг" (25 млн евро), итальянцы еще больше ускорят процесс подписания Георгия.

"Шахтер", в свою очередь, предполагает, что не сумеет удержать игрока и он покинет команду в январе или летом.

В текущем сезоне Георгий провел за дончан 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Контракт хавбека с донецким клубом действует до 2028 года.