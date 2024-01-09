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Наполи хочет приобрести Судакова уже в январе - СМИ

Премьер-лига

"Шахтер" допускает, что не сможет удержать украинца

Наполи хочет приобрести Судакова уже в январе - СМИ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Наполи" планирует подписать полузащитника "Шахтера" Георгия Судаков уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, неаполитанцы намерены усилить свой состав перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной". Итальянский клуб видит в украинце усиление атакующего потенциала команды.

Отмечается, что скауты "Наполи" трижды посещали матчи "горняков", чтобы посмотреть игру Судакова. После продажи Элифа Элмаса в немецкий "РБ Лейпциг" (25 млн евро), итальянцы еще больше ускорят процесс подписания Георгия.

"Шахтер", в свою очередь, предполагает, что не сумеет удержать игрока и он покинет команду в январе или летом.

В текущем сезоне Георгий провел за дончан 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Контракт хавбека с донецким клубом действует до 2028 года.

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Шахтер (Донецк) Наполи Георгий Судаков
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Алина Ерофеева
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