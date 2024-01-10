Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров Ворсклы покинул клуб - его ждут в Металлисте 1925
Стороны досрочно расторгли контракт
Фото: ФК Ворскла
29-летний полузащитник Владлен Юрченко покинул "Ворсклу", сообщает пресс-служба полтавчан.
Клуб и игрок пришли к взаимному согласию о досрочном прекращении сотрудничества.
Юрченко - воспитанник николаевского футбола. Играл в "Шахтере", "Байере", "Заре", "Десне", а также датских "Вайле" и "Риге". За "Ворсклу" он выступал с сентября 2022 года.
В текущем сезоне Владлен провел 14 матчей за "зелено-белых" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Ранее СМИ писали, что Юрченко согласовал 3-летний контракт с "Металлистом 1925".