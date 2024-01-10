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Один из лидеров Ворсклы покинул клуб - его ждут в Металлисте 1925

Премьер-лига

Стороны досрочно расторгли контракт

Один из лидеров Ворсклы покинул клуб - его ждут в Металлисте 1925

Фото: ФК Ворскла

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29-летний полузащитник Владлен Юрченко покинул "Ворсклу", сообщает пресс-служба полтавчан.

Клуб и игрок пришли к взаимному согласию о досрочном прекращении сотрудничества.

Юрченко - воспитанник николаевского футбола. Играл в "Шахтере", "Байере", "Заре", "Десне", а также датских "Вайле" и "Риге". За "Ворсклу" он выступал с сентября 2022 года.

В текущем сезоне Владлен провел 14 матчей за "зелено-белых" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее СМИ писали, что Юрченко согласовал 3-летний контракт с "Металлистом 1925".

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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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