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Ворскла объявила о подписании украинского форварда, который выбил ее из еврокубков
Николай Ковталюк вернулся в Украину
ФК Діла
Украинский форвард грузинской "Дилы" Николай Ковталюк официально стал игроком "
28-летний игрок подписал контракт с полтавским клубом до конца 2025 год и будет выступать в футболке с 22-м номером.
Форвард уже присоединился к команде на сборах в Полтаве.
Отмечается, что футболист присоединился к "Ворскле" на правах свободного агента, а принципиальная договоренность о трансфере была достигнута полгода назад.
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Фактурный центрфорвард не выступал в Украине с 2016 года. В начале 2017-го из перволигового "Колоса" Ковталюк отправился в аренду в грузинский "Колхети-1913", а в июле того же года за 100 тысяч евро был приобретен у ковалевцев тбилисским "Динамо".
Напомним, летом прошлого года уроженец Самбора забил за "Дилу" в обоих матчах 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против "Ворсклы" и тем самым помог своему клубу преодолеть украинский барьер по сумме двух игр (1:2, 3:1).
Всего в составе "Дилы" в 2023 году Ковталюк провел 36 матчей, забил 13 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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