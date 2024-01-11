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Клаусула одесситам, "безумное" предложение Полесья и зарплата в Киеве. Как Брагару переходил из Черноморца в Динамо

Премьер-лига
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Целая детективная история

Клаусула одесситам, "безумное" предложение Полесья и зарплата в Киеве. Как Брагару переходил из Черноморца в Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о нюансах перехода полузащитника Максима Брагару из "Черноморца" в "Динамо".

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Игрок присоединится к киевлянам летом на правах свободного агента, но при этом "Динамо" все равно заплатит "Черноморцу" за футболиста.

"Надо просто читать трансферный устав УЕФА и ФИФА. В случае перехода футболиста к 23 годам (Брагару сейчас 21 – прим.), даже в статусе свободного агента, клуб, владевший игроком, должен получить компенсацию.

Брагару летом 2023 подписал новый контракт с "моряками", где были предусмотрены какие-то другие личные условия, какие-то бонусы. По контракту, годовой заработок Максима умножается на четыре, и мы получаем сумму, примерно равную клаусуле Брагару в контракте.

Таким образом, клаусула составляла примерно полмиллиона долларов, компенсация – по моим подсчетам 450-500 тысяч долларов. Таким образом, "Динамо" пусть и платит (может даже 500+ тысяч), но при этом полностью делает бронирование, что хавбек не уйдет куда-то в другой клуб, который может предложить большую сумму.

Брагару хотел пойти в европейский клуб или украинский исторический гранд. Он отказал "Полесью", которое предлагало ему "безумные" условия, с большой суммой "подъемных", но он пошел в "Динамо", где зарплата будет меньше, где-то 300 тысяч долларов в год", - сказал Брагару.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Михаил Спиваковский Максим Брагару
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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