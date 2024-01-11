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Скрипник заинтересован в трансфере полузащитника Зари - Источник
Хавбек может оказаться в харьковском клубе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Металлист 1925" проявляет интерес к полузащитнику "Зари" Денису Нагнойному. Об этом сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
Отмечается, что в трансфере заинтересован коуч харьковчан Виктор Скрипник.
Нагнойный - воспитанник харьковского футбола. За "Зарю" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл 18 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Его контракт с "черно-белыми" истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
Ранее была информация, что хавбек Владлен Юрченко близок к переходу в "Металлист 1925". Он работал со Скрипником в "Заре" и "Ворскле".
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