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Скрипник заинтересован в трансфере полузащитника Зари - Источник

Премьер-лига

Хавбек может оказаться в харьковском клубе

Скрипник заинтересован в трансфере полузащитника Зари - Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Металлист 1925" проявляет интерес к полузащитнику "Зари" Денису Нагнойному. Об этом сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Отмечается, что в трансфере заинтересован коуч харьковчан Виктор Скрипник.

Нагнойный - воспитанник харьковского футбола. За "Зарю" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл 18 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Его контракт с "черно-белыми" истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Ранее была информация, что хавбек Владлен Юрченко близок к переходу в "Металлист 1925". Он работал со Скрипником в "Заре" и "Ворскле".

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Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) ТаТоТаке Денис Нагнойный
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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