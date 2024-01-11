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Шаповал покинул Полесье - Источник
В этом сезоне он провел всего 5 матчей
Фото: ФК Полісся
28-летний защитник Владислав Шаповал покинул "Полесье". Об этом сообщает Telegram-канал УПЛ-ТВ из собственных источников.
Футболист ушел из житомирской команды на правах свободного агента.
Шаповал выступал за "Полесье" с лета 2021 года. В общей сложности он провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. В этом сезон он принял участие в пяти поединках во всех турнирах, без результативных действий.
Ранее он также защищал цвета "Агробизнеса", "Волыни" и "Днепра-1".
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Источник:УПЛ-ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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