Шаповал покинул Полесье - Источник

28-летний защитник Владислав Шаповал покинул "Полесье". Об этом сообщает Telegram-канал УПЛ-ТВ из собственных источников.

Футболист ушел из житомирской команды на правах свободного агента.

Шаповал выступал за "Полесье" с лета 2021 года. В общей сложности он провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. В этом сезон он принял участие в пяти поединках во всех турнирах, без результативных действий.

Ранее он также защищал цвета "Агробизнеса", "Волыни" и "Днепра-1".