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Клуб из Англии и другие. Кривбасс назвал еще трех соперников на сборах

Премьер-лига

Красно-белые проведут сборы в Испании

Клуб из Англии и другие. Кривбасс назвал еще трех соперников на сборах

Фото: ФК Кривбас

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Стали известны имена еще трех соперников "Кривбасса" на зимних учебно-тренировочных сборах в испанском Аликанте.

Cоперниками криворожцев будут:

  • 25 января - "Ференцварош" (Венгрия)
  • 3 февраля - "Хорсенс" (Дания)
  • 6 февраля - "Брентфорд" Б (Англия)

Ранее были анонсированы спарринги с ФК "Пяст" Польша (28.01), "Виборгом" Дания (10.02), "Реал Мурсией" Испания (13.02). Всего команда Юрия Вернидуба запланировала около десяти контрольных матчей.

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Кривбасс (Кривой Рог) Брентфорд (Лондон) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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