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Клуб из Англии и другие. Кривбасс назвал еще трех соперников на сборах
Красно-белые проведут сборы в Испании
Фото: ФК Кривбас
Стали известны имена еще трех соперников "Кривбасса" на зимних учебно-тренировочных сборах в испанском Аликанте.
Cоперниками криворожцев будут:
- 25 января - "Ференцварош" (Венгрия)
- 3 февраля - "Хорсенс" (Дания)
- 6 февраля - "Брентфорд" Б (Англия)
Ранее были анонсированы спарринги с ФК "Пяст" Польша (28.01), "Виборгом" Дания (10.02), "Реал Мурсией" Испания (13.02). Всего команда Юрия Вернидуба запланировала около десяти контрольных матчей.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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