СМИ: Договоренностей о трансфере Кевина в Шахтер еще нет

"Шахтер" еще не достиг договоренности о переходе левого вингера "Палмейраса" Кевина, сообщает "ТаТоТаке".

"Наши источники, приближенные к "Шахтеру", отрицают информацию Фабрицио Романо о том, что бразилец Кевин уже послезавтра должен прибыть в донецкий клуб на медосмотр.

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Переговоры между чемпионом Украины и "Палмейрасом" находятся на продвинутой стадии, но финальных решений пока нет", - говорится в сообщении.

21-летний Кевин находится в системе "Палмейрас" с января 2020 года. В этом сезоне он провел за первую команду 9 матчей без результативных действий.

Действующий контракт Кевина с "Палмейрас" рассчитан до конца 2026 года, клубу принадлежит 70% прав на игрока.