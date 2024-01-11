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СМИ: Договоренностей о трансфере Кевина в Шахтер еще нет
Однако переговоры на продвинутой стадии
фото из свободных источников
"Шахтер" еще не достиг договоренности о переходе левого вингера "Палмейраса" Кевина, сообщает "ТаТоТаке".
"Наши источники, приближенные к "Шахтеру", отрицают
информацию Фабрицио Романоо том, что бразилец Кевин уже послезавтра должен прибыть в донецкий клуб на медосмотр.
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Переговоры между чемпионом Украины и "Палмейрасом" находятся на продвинутой стадии, но финальных решений пока нет", - говорится в сообщении.
21-летний Кевин находится в системе "Палмейрас" с января 2020 года. В этом сезоне он провел за первую команду 9 матчей без результативных действий.
Действующий контракт Кевина с "Палмейрас" рассчитан до конца 2026 года, клубу принадлежит 70% прав на игрока.
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