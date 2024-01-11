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Сам в детстве занимался хоккеем. Караваев посетил матч Сокола и Днепра
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Универсал "Динамо" Александр Караваев 10 января посетил чемпионата Украины по хоккею, в котором киевский "Сокол" обыграл херсонский "Днепр" (3:1).
Александр, который родился в Херсоне, рассказал, что в свое время занимался хоккеем.
"Хоккеем занимался мой папа, позже в детской команде "Юникс" становился на коньки я. Рядом в нашей группе занимался Иван Павлишин, самый талантливый среди нас. Он потом и за юношескую сборную Украины выступал, и за границей играл. А я хоккей оставил и так получилось, что до сих пор не бывал на настоящем хоккейном матче.
Собирался поддержать команду родного города еще во время недавних матчей с "Тризубом" в киевском Дворце спорта. Но добрался только сейчас. И не жалею. Интересно смотреть за тем, как играют "Днепр" и "Сокол", – сказал Караваев.
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