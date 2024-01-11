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Сам в детстве занимался хоккеем. Караваев посетил матч Сокола и Днепра

Премьер-лига
Обновлено
Сам в детстве занимался хоккеем. Караваев посетил матч Сокола и Днепра

instagram.com/fhu_official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол

Универсал "Динамо" Александр Караваев 10 января посетил чемпионата Украины по хоккею, в котором киевский "Сокол" обыграл херсонский "Днепр" (3:1).

Александр, который родился в Херсоне, рассказал, что в свое время занимался хоккеем.

"Хоккеем занимался мой папа, позже в детской команде "Юникс" становился на коньки я. Рядом в нашей группе занимался Иван Павлишин, самый талантливый среди нас. Он потом и за юношескую сборную Украины выступал, и за границей играл. А я хоккей оставил и так получилось, что до сих пор не бывал на настоящем хоккейном матче.

Собирался поддержать команду родного города еще во время недавних матчей с "Тризубом" в киевском Дворце спорта. Но добрался только сейчас. И не жалею. Интересно смотреть за тем, как играют "Днепр" и "Сокол", – сказал Караваев.

Сам в детстве занимался хоккеем. Караваев посетил матч Сокола и Днепра - изображение 1

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Александр Караваев Динамо (Киев) Сокол (Киев) ХК Днепр (Херсон)
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