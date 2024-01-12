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Арне Слот: Уход Пушича в Шахтер был неудачей для Фейеноорда

Премьер-лига
Обновлено

Специалист до сих пор ощущает уход Пушича

Арне Слот: Уход Пушича в Шахтер был неудачей для Фейеноорда

Pro Shots

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Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот вспомнил уход своего экс-ассистента Марино Пушича на пост наставника "Шахтера", который состоялся осенью минувшего года.

"Думаю, мы работали вместе четыре-пять лет. Мы с Марино очень хорошо и успешно работали в АЗ и "Фейеноорде". В какой-то момент вы начинаете лучше узнавать друг друга за пределами поля, это относится и к женам, и к детям. Затем ваши отношения перерастают в нечто большее, чем просто коллеги. Тогда вы становитесь дpyзьями.

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Уход Марино в "Шахтер" - это неудача для "Фейеноорда", потому что мы могли бы использовать его очень эффективно. Он был огромной добавленной стоимостью для нашего персонала.

В то же время я предпочитал, чтобы он сделал этот шаг больше, чем кто-либо другой, потому что он также был верен мне на протяжении пяти лет. Он поддерживал меня каждый день, даже когда все было немного сложнее. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался, но если у кого-то есть амбиции стать главным тренером и получить прекрасную возможность в таком клубе, как "Шахтер", я думаю, он как никто заслуживал этого", - отметил Слот.

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Источник:
Feyenoordpings.nl
Опубликовал: Алина Ерофеева
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