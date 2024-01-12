Опытный защитник тренируется с Минаем. Но о контракте клуб не сообщал

Как мы уже писали, "Минай" вышел из отпуска, на контракте в клубе находится 14 игроков. Среди них нет Дмитрия Немчанинова.

Однако футболист, который ранее играл за закарпатцев, а в декабре не принял предложение минайцев по сокращению зарплаты, сейчас находится в расположении клуба и участвует в тренировках. Об этом стало известно UA-Футбол.

Его даже заметно на презентационном ролике "Миная".

Ранее Дмитрий сообщал, что вернется в закарпатский клуб.

Ожидается, что Немчанинов подпишет полуторагодичный контракт. Главный тренер Желько Любенович не против возвращения опытного защитника, но в том же время сейчас не рассматривает его безоговорочного игрока основы.

Защитник выступает за “Минай” с августа 2022 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в чемпионате Украины и отличился одним ассистом.