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Опытный защитник тренируется с Минаем. Но о контракте клуб не сообщал

Премьер-лига

Дмитрий Немчанинов возвращается в закарпатскую команду?

Опытный защитник тренируется с Минаем. Но о контракте клуб не сообщал

Скриншот з відео Минаю

Новина українською

Как мы уже писали, "Минай" вышел из отпуска, на контракте в клубе находится 14 игроков. Среди них нет Дмитрия Немчанинова.

Однако футболист, который ранее играл за закарпатцев, а в декабре не принял предложение минайцев по сокращению зарплаты, сейчас находится в расположении клуба и участвует в тренировках. Об этом стало известно UA-Футбол.

Его даже заметно на презентационном ролике "Миная".

Ранее Дмитрий сообщал, что вернется в закарпатский клуб.

Ожидается, что Немчанинов подпишет полуторагодичный контракт. Главный тренер Желько Любенович не против возвращения опытного защитника, но в том же время сейчас не рассматривает его безоговорочного игрока основы.

Защитник выступает за “Минай” с августа 2022 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в чемпионате Украины и отличился одним ассистом.

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Дмитрий Немчанинов ФК Минай
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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