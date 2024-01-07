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Немчанинов: Были заманчивые предложения от представителей Первой и Второй лиг, но решил остаться на Закарпатье
Контракт до лета 2025 года
Фото: ФК Минай
Украинский защитник Дмитрий Немчанинов рассказал, почему решил остаться в “Минае”.
“Прежде всего, для меня было важно, что главный тренер Желько Любенович хотел, чтобы я не покидал “Минай”. Когда в декабре я все же остался без клуба, то были довольно привлекательные предложения от представителей Первой и Второй лиги.
Но, посовещавшись с семьей, решил, что лучше будет для всех нас остаться на Закарпатье. После обмена мнениями с клубным руководством и обсуждения условий сотрудничества сошлись на том, что я подпишу новый 1,5-летний контракт.
Теперь главное как следует провести подготовительный период и приложить максимум усилий для сохранения "Минаем" "прописки" в элитном дивизионе", - сказал Немчанинов.
Защитник выступает за “Минай” с августа 2022 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в чемпионате Украины и отличился одним ассистом.
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