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Немчанинов: Были заманчивые предложения от представителей Первой и Второй лиг, но решил остаться на Закарпатье

Премьер-лига

Контракт до лета 2025 года

Немчанинов: Были заманчивые предложения от представителей Первой и Второй лиг, но решил остаться на Закарпатье

Фото: ФК Минай

Новина українською

Украинский защитник Дмитрий Немчанинов рассказал, почему решил остаться в “Минае”.

“Прежде всего, для меня было важно, что главный тренер Желько Любенович хотел, чтобы я не покидал “Минай”. Когда в декабре я все же остался без клуба, то были довольно привлекательные предложения от представителей Первой и Второй лиги.

Но, посовещавшись с семьей, решил, что лучше будет для всех нас остаться на Закарпатье. После обмена мнениями с клубным руководством и обсуждения условий сотрудничества сошлись на том, что я подпишу новый 1,5-летний контракт.

Теперь главное как следует провести подготовительный период и приложить максимум усилий для сохранения "Минаем" "прописки" в элитном дивизионе", - сказал Немчанинов.

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Защитник выступает за “Минай” с августа 2022 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в чемпионате Украины и отличился одним ассистом.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Максим Кучер
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