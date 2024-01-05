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Желько Любенович прокомментировал возможное возвращение двух футболистов в Минай

Премьер-лига

Главный тренер закарпатской команды не склонен к категоричности

Желько Любенович прокомментировал возможное возвращение двух футболистов в Минай

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Среди тех, кто покинул "Минай" по завершении осенней части чемпионата, были двое опытных футболистов – 37-летний вратарь Александр Бандура и 33-летний защитник Дмитрий Немчанинов. По информации UA-Футбол, полученной из собственныных источников, не исключен вариант их возвращения в закарпатский клуб. Чтобы уточнить, насколько информация соответсует действительности, корреспондент UA-Футбол обратился к главному тренеру "Миная" Желько Любеновичу.

- Пока названных футболистов у нас в команде нет, - сказал рулевой закарпатцев. - Когда завершился осенний отрезок чемпионата, обоим этим исполнителям, как и еще нескольким ушедшим из клуба, я предлагал продолжить сотрудничество. Однако они решить покинуть "Минай" с целью трудоустройства в другом месте. Если у обоих или у кого-нибудь из них возникнет желание вернуться в нашу команду, то лично я буду не против. Все остальное – в компетенции руководства клуба.

Напомним, что оба футболиста зимой покинули закарпатский клуб, не согласившись на предложение уменьшения зарплаты.

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Как ранее говорил Дмитрий Немчанинов в интервью, в "Минае" ему предложили уменьшить зарплату на 45 процентов. Он отказался и предпочел поиски нового варианта продолжения карьеры. Однако пока вариантов, которые бы удовлетворили игрока, нет.

Что касается Бандуры, то в интервью UA-Футболу о заинтересованности в его персоне говорил главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук. Однако никаких предложений Бандура пока не получал. Для него тоже существует вероятность возвращения в "Минай" на обновленных условиях.

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Александр Бандура Желько Любенович Дмитрий Немчанинов ФК Минай
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