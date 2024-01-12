Белик: В Шахтере U-19 есть игроки, которым пора делать шаг во взрослый футбол

Главный тренер " Шахтера " U-19 Алексей Белик поделился планами команды на зимнее межсезонье.

– Футболисты вернулись в расположение команды в отличном настроении и с большим желанием тренироваться. После отпуска команда работала в трех группах: первая занималась беговой работой, вторая выполняла тесты на газоанализаторе, а третья проходила медосмотр.

– Каким аспектам игры будете уделять внимание?

– В начале собрания сконцентрируемся на физической работе, ведь нужно вернуть футболистам тонус. По итогам медицинского обследования понятно, кто и как работал во время отпуска, потому что у каждого игрока был индивидуальный план подготовки к сборам. Вначале будет большая нагрузка, но знаю, что это не станет проблемой для футболистов. После первой недели запланирован контрольный матч. Мы хотим построить тренировочный цикл таким образом, чтобы в течение шести дней у нас был спарринг. Надеюсь, все футболисты получат игровое время. В конце, кроме физических нагрузок и работы в поле, перейдем к теоретическому материалу и анализу, чтобы улучшить командное взаимодействие.

– Есть ли кадровые изменения в команде?

– В Академии "Шахтера" очень много талантливых молодых игроков, на которых мы активно обращаем внимание. Также в составе "Шахтера" U-19 есть футболисты, которым пора делать шаг во взрослый футбол. Наш приоритет – развитие потенциала молодых игроков и создание для них возможностей. В составе команды возможны изменения.