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Гай: Я бы хотел вернуться в Шахтер
В прошлый раз он провел в тренерском штабе неделю
фото из соцсетей
Бывший футболист и ассистент в тренерском штабе "Шахтера" Алексей Гай рассказал, где хотел сейчас работать.
“ – После вашего ухода в "Черноморец" и неудачного перехода в "Шахтер", не пробовали снова вернуться в одесский клуб?
– Знаете, я бы хотел вернуться в “Шахтер”. Это лучший клуб в Украине, и для любого игрока и тренера есть честь и гордость работать в "Шахтере".
Я благодарен, что “Черноморец” дал мне работу, я чувствовал, что нужен клубу. Это был хороший период для меня, мы расстались в дружеских отношениях, но мне пора двигаться вперед.
– Вы некоторое время провели в штабе ван Леувена в “Шахтере”. Расскажите, что он за тренер? Я слышал, что он держал себя отстраненно с игроками и многие его не воспринимали. Это правда?
– Я провел в его штабе всего неделю, а это очень маленький термин, чтобы увидеть его философию и давать какую-нибудь оценку. Но я не заметил того, чтобы игроки его не воспринимали, был нормальный рабочий процесс.
– За кого вы сейчас болеете – за “Черноморец” или “Шахтер”?
– Двоякое чувство, потому что оба клуба мне близки. Отвечу банально – я болею за красивый футбол, а победит пусть самый сильный”, - сказал Гай.
Летом прошлого года бывший полузащитник стал одним из ассистентов Патрика ван Леувена. Он даже приехал на сборы команды в Нидерланды, однако впоследствии был уволен из клуба из-за давления общественности.
С мая 2021 года по июль 2023 года Гай работал в "Черноморце". Он был в тренерском штабе сразу трех наставников за этот период.
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