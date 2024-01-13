Гай: Я бы хотел вернуться в Шахтер

Бывший футболист и ассистент в тренерском штабе "Шахтера" Алексей Гай рассказал, где хотел сейчас работать.

“ – После вашего ухода в "Черноморец" и неудачного перехода в "Шахтер", не пробовали снова вернуться в одесский клуб?

– Знаете, я бы хотел вернуться в “Шахтер”. Это лучший клуб в Украине, и для любого игрока и тренера есть честь и гордость работать в "Шахтере".

Я благодарен, что “Черноморец” дал мне работу, я чувствовал, что нужен клубу. Это был хороший период для меня, мы расстались в дружеских отношениях, но мне пора двигаться вперед.

– Вы некоторое время провели в штабе ван Леувена в “Шахтере”. Расскажите, что он за тренер? Я слышал, что он держал себя отстраненно с игроками и многие его не воспринимали. Это правда?

– Я провел в его штабе всего неделю, а это очень маленький термин, чтобы увидеть его философию и давать какую-нибудь оценку. Но я не заметил того, чтобы игроки его не воспринимали, был нормальный рабочий процесс.

– За кого вы сейчас болеете – за “Черноморец” или “Шахтер”?

– Двоякое чувство, потому что оба клуба мне близки. Отвечу банально – я болею за красивый футбол, а победит пусть самый сильный”, - сказал Гай.