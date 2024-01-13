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Ярмоленко: Я вижу огромный потенциал в футболистах

Премьер-лига

Клуб может претендовать на великие победы

Ярмоленко: Я вижу огромный потенциал в футболистах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, в какой форме он сейчас находится.

“Пока нужно думать о том, чтобы вернуться к тренировкам в общей группе, ведь я только недавно начал бегать. Процесс восстановления идет нормально. С каждым днем нужно увеличивать нагрузку. Надеюсь, колено не будет реагировать болезненно, и я смогу прогрессировать. При таких травмах сложно назвать конкретную дату возвращения на поле. Но, надеюсь, если все и дальше будет идти по плану, на вторую часть сбора я буду готов.

Пока что с мячом работать нельзя. Только бегать и то по прямой. Если колено не будет реагировать на эту работу, то можно будет добавлять пробежки с изменением направления. И только после этого приступать к работе с мячом”, - сказал футболист.

Также капитан сборной Украины ответил на вопрос о результатах киевлян:

“ - После того, как вы получили травмы, результаты "Динамо" ухудшились - команда в течение определенного времени не могла победить. С какими эмоциями наблюдали за игрой коллектива, не в состоянии выйти на поле и помочь команде?

- Конечно, не самые лучшие. Но это футбол, и такое бывает. Для нас самое главное сделать выводы и двигаться дальше. Каждый игрок, надевающий футболку киевского "Динамо", должен помнить, что это лучшая команда в нашей стране и выходить на игры с единым настроением – победить.

Я вижу огромный потенциал в наших футболистах, в команде много молодых ребят. Конечно, должно пройти определенное время, ведь это нормально, когда в молодом возрасте не хватает стабильности. Все игроки через это проходили. Думаю, вы помните, когда мне было 19-20 лет, у меня было точно так же. Нужно перетерпеть, какие-нибудь матчи проиграть, чтобы получить опыт. Мы будем делать все, чтобы "Динамо" стало чемпионом этого года.

- В последнее время команда снова стала на победный путь, как можете оценить перспективы "Динамо" в этом сезоне?

- Конечно, я верю, что Александр Шовковский приведет команду к чемпионству, и буду делать все, что в моих силах ради этого. Самое главное - быть вместе, быть одной командой, одной семьей, выполнять то, что просит главный тренер и тренерский штаб. Последние игры в прошлом году показали, что команда может побеждать и получать результат. Всё в наших руках и ногах. Надо хорошо подготовиться на собрании и в лучших кондициях подойти ко второй части чемпионата”, - сказал Ярмоленко.

"Динамо" пошло на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ. Отрыв от первого "Кривбасса" составляет шесть очков, однако у киевлян есть еще три матча в запасе.

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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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