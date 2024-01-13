Не Динамо. Гармаш проведет зимние сборы с клубом УПЛ

Денис Гармаш покинул расположение “Осиека” после проведенного сбора в первой части января вместе с хорватской командой. Как сообщает "ТаТоТаке", полузащитник не вписывается в концепцию развития клуба, шеф-скаутом которого недавно стал Жозе Боту.

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Гармаш получит статус свободного агента и примет курс на Испанию. Там он будет ожидать своего следующего клуба, который прибудет в эту солнечную страну вскоре.

"Металлист 1925" все-таки решил подписать опытного футболиста. 23 января харьковчане отправятся в Испанию на международные сборы, которые продлятся в том числе и при участии Гармаша до 17 февраля.

Гармаш выступал за "Осиек" с сентября прошлого года. Тогда он перешел в хорватскую команду на правах свободного агента. За этот период полузащитник провел всего четыре матча.