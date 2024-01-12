  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бывший скаут Шахтера получил должность в Хорватии

Общие новости

За хорватский клуб выступают два украинца

Бывший скаут Шахтера получил должность в Хорватии

Фото: nk-osijek.hr

Новина українською

Бывший глава департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту трудоустроился в "Осиек", сообщает пресс-служба хорватского клуба.

Он назначен на должность спортивного директора "бело-голубых". Контракт с 57-летним португальским специалистом рассчитан до лета 2026 года.

Последним его местом работы был греческий ПАОК, который он покинул летом 2023 года из-за разногласий с руководством. Боту работал также в "Шахтере" и "Бенфике".

Отметим, сейчас "Осиек" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Хорватии. В составе хорватского клуба выступают два украинца - Александр Драмбаев и Денис Гармаш.

Читайте также"Физически не готов играть на уровне высшей лиги Хорватии". В Осиеке недовольны Гармашем

По теме
yellow-arrow
Новый тренер сборной Бразилии Жуниор: Мы должны научиться играть без Неймара
yellow-arrow
Трансферный день в Европе, Эль-Класико в Суперкубке Испании и Бразилия с новым тренером. Главные новости за 11 января
yellow-arrow
Сборная Норвегии по биатлону выиграла 11-ю эстафету подряд
Осиек Жозе Боту
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
nk-osijek.hr
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости