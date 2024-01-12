Бывший скаут Шахтера получил должность в Хорватии

Бывший глава департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту трудоустроился в "Осиек", сообщает пресс-служба хорватского клуба.

Он назначен на должность спортивного директора "бело-голубых". Контракт с 57-летним португальским специалистом рассчитан до лета 2026 года.

Последним его местом работы был греческий ПАОК, который он покинул летом 2023 года из-за разногласий с руководством. Боту работал также в "Шахтере" и "Бенфике".

Отметим, сейчас "Осиек" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Хорватии. В составе хорватского клуба выступают два украинца - Александр Драмбаев и Денис Гармаш.

José Boto novi je sportski direktor NK Osijek! Sr. Boto, bem-vindo a Osijek! ???? pic.twitter.com/5I9lpyP3i8 — NK Osijek (@nkosijek) January 11, 2024

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