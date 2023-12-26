"Физически не готов играть на уровне высшей лиги Хорватии". В Осиеке недовольны Гармашем
В клубе раздумывают о том, чтобы разорвать отношения с украинцем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Осиека" Денис Гармаш летом может покинуть хорватский "Осиек".
Как пишет Sportske novosti, украинца летом подписывали с большими надеждами, однако футболист за прошедшие полгода не оправдывает ожидания тренерского штаба.
"Я с большим уважением отношусь к карьере Гармаша, но он физически не готов играть в футбол в высшей лиге Хорватии, - заявлял 1,5 месяца назад главный тренер "Осиека" Зоран Зекич.
Как сообщает источник, хорватский клуб размышляет о том, чтобы досрочно разорвать контракт с украинцем уже зимой, однако больше склоняется к варианту, чтобы дать Денису еще один шанс. Так как контракт украинца подписан по схеме 1+1, "Осиек" просто летом может не активировать опцию продления.
Напомним, что в текущем сезоне за "Осиек" гармаш провел всего 4 матча без результативных действий.
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