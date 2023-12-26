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"Физически не готов играть на уровне высшей лиги Хорватии". В Осиеке недовольны Гармашем

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В клубе раздумывают о том, чтобы разорвать отношения с украинцем

"Физически не готов играть на уровне высшей лиги Хорватии". В Осиеке недовольны Гармашем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Осиека" Денис Гармаш летом может покинуть хорватский "Осиек".

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Как пишет Sportske novosti, украинца летом подписывали с большими надеждами, однако футболист за прошедшие полгода не оправдывает ожидания тренерского штаба.

"Я с большим уважением отношусь к карьере Гармаша, но он физически не готов играть в футбол в высшей лиге Хорватии, - заявлял 1,5 месяца назад главный тренер "Осиека" Зоран Зекич.

Как сообщает источник, хорватский клуб размышляет о том, чтобы досрочно разорвать контракт с украинцем уже зимой, однако больше склоняется к варианту, чтобы дать Денису еще один шанс. Так как контракт украинца подписан по схеме 1+1, "Осиек" просто летом может не активировать опцию продления.

Напомним, что в текущем сезоне за "Осиек" гармаш провел всего 4 матча без результативных действий.

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Денис Гармаш Осиек
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Источник:
Sportske novosti
Опубликовал: Михаил Черныш
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