"Для нас это была неожиданность": Ротань об уходе Владимира Езерского

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань рассказал о том, как отреагировал на решение Езерского покинуть команду:

"Ему предложили работу в Карпатах. Там его дом, там его семья, там ему будет удобнее. Для нас это была неожиданность. Но мы с пониманием отнеслись к этой ситуации, потому что прежде всего - все мы люди. Что касается работы с линией защиты, за которую отвечал Владимир, то эти моменты возьмем на себя, нашим тренерским штабом. Как я уже и говорил - работы много", — сказал Ротань для пресс-службы Александрии.