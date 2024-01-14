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"Для нас это была неожиданность": Ротань об уходе Владимира Езерского
Наставник Александрии прокомментировал уход помощника
Фото: пресслужби ФК "Олександрія"
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань рассказал о том, как отреагировал на решение Езерского покинуть команду:
"Ему предложили работу в Карпатах. Там его дом, там его семья, там ему будет удобнее. Для нас это была неожиданность. Но мы с пониманием отнеслись к этой ситуации, потому что прежде всего - все мы люди. Что касается работы с линией защиты, за которую отвечал Владимир, то эти моменты возьмем на себя, нашим тренерским штабом. Как я уже и говорил - работы много", — сказал Ротань для пресс-службы Александрии.
Напомним, в январе этого года Владимир Езерский присоединился к тренерскому штабу "Карпат".
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