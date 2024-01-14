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ПАОК заинтересован в подписании Кащука

Премьер-лига
Обновлено

Игрок донецкого Шахтера может перебраться в Грецию

ПАОК заинтересован в подписании Кащука

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Греческий "ПАОК" заинтересован в подписании игрока донецкого "Шахтера" Алексея Кащука, об этом сообщает издание gazzetta.gr. По данным источника, футболист занимает первое место в трансферном списке команды. Тренерский штаб рассматривает Алексея в качестве игрока резерва.

Футболист прокомментировал слухи о переходе в зарубежный клуб для LegionersUa:

"Заинтересованность есть, "ПАОК" связывался с агентом относительно моей ситуации в клубе и возможном трансфере. Посмотрим, как будут развиваться события дальше".

В этом сезоне Кащук принял участие в 12-и поединках за "горняков" и отметился 4-мя голами и одним ассистом.

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Источник:
LegionersUA
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Artemanat (Кривой Рог)
14.01.2024 в 17:23
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Комментарии 1
Artemanat (Кривой Рог)
14.01.2024 в 17:23
Краще в Бельгію
Ответить
0
0

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