ПАОК заинтересован в подписании Кащука

Греческий "ПАОК" заинтересован в подписании игрока донецкого "Шахтера" Алексея Кащука, об этом сообщает издание gazzetta.gr. По данным источника, футболист занимает первое место в трансферном списке команды. Тренерский штаб рассматривает Алексея в качестве игрока резерва.

Футболист прокомментировал слухи о переходе в зарубежный клуб для LegionersUa:

"Заинтересованность есть, "ПАОК" связывался с агентом относительно моей ситуации в клубе и возможном трансфере. Посмотрим, как будут развиваться события дальше".

В этом сезоне Кащук принял участие в 12-и поединках за "горняков" и отметился 4-мя голами и одним ассистом.