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ПАОК заинтересован в подписании Кащука
Игрок донецкого Шахтера может перебраться в Грецию
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Греческий "ПАОК" заинтересован в подписании игрока донецкого "Шахтера" Алексея Кащука, об этом сообщает издание gazzetta.gr. По данным источника, футболист занимает первое место в трансферном списке команды. Тренерский штаб рассматривает Алексея в качестве игрока резерва.
Футболист прокомментировал слухи о переходе в зарубежный клуб для LegionersUa:
"Заинтересованность есть, "ПАОК" связывался с агентом относительно моей ситуации в клубе и возможном трансфере. Посмотрим, как будут развиваться события дальше".
В этом сезоне Кащук принял участие в 12-и поединках за "горняков" и отметился 4-мя голами и одним ассистом.
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