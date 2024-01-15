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Заря выйдет из отпуска с Юрием Ковалем - в клубе до сих пор не определились с тренером

Премьер-лига
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У луганчан пока что никакой конкретики и полная неразбериха с тренерами

Заря выйдет из отпуска с Юрием Ковалем - в клубе до сих пор не определились с тренером

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Заря" пока что не меняет тренерский штаб. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, с отпуска завтра команда выйдет во главе с Юрием Ковалем, с которым и завершала первую часть сезона.

Источник пишет о том, что в клубе до сих пор окончательно так и не определились с кандидатурой коуча.

Наиболее близким к работе там в это межсезонье был Раймонд Аттевелд, это бывший ассистент Патрика Ван Леувена в "Шахтере", а раньше и в самой "Заре". Впрочем, переговоры с ним пока зашли в тупик и находятся на паузе. Вполне вероятно, что финальный раунд еще впереди.

Ну, а пока под руководством Коваля луганчане 19 января отправляются на турецкий сбор.

Напомним, что ранее командой поочередно в этом сезоне руководили Ненад Лалатович, Младен Бартулович и Валерий Кривенцов.

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Заря (Луганск) Юрий Коваль Игорь Бурбас
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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