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Заря выйдет из отпуска с Юрием Ковалем - в клубе до сих пор не определились с тренером
У луганчан пока что никакой конкретики и полная неразбериха с тренерами
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
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Источник пишет о том, что в клубе до сих пор окончательно так и не определились с кандидатурой коуча.
Наиболее близким к работе там в это межсезонье был Раймонд Аттевелд, это бывший ассистент Патрика Ван Леувена в "Шахтере", а раньше и в самой "Заре". Впрочем, переговоры с ним пока зашли в тупик и находятся на паузе. Вполне вероятно, что финальный раунд еще впереди.
Ну, а пока под руководством Коваля луганчане 19 января отправляются на турецкий сбор.
Напомним, что ранее командой поочередно в этом сезоне руководили Ненад Лалатович, Младен Бартулович и Валерий Кривенцов.
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