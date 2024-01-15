Агент Пихаленка: Есть договоренность с Днепром-1, что предложения по игроку будем рассматривать летом

Агент полузащитника " Днепра-1 " Александра Пихаленка Константин Нестеренко прокомментировал последние трансферные слухи относительно игрока.

– Хотел бы расставить акценты в этих слухах. На данный момент Александр – игрок "Днепра-1". У нас есть договоренность с руководством клуба, что мы будем рассматривать разные варианты продолжения карьеры Пихаленка летом. Это логичное развитие событий, потому что "Днепр-1" сейчас борется за чемпионство и расставаться с одним из своих лидеров клуб не хотел бы. Это ситуация по состоянию на данный момент.

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Клаусула игрока, как ранее говорил коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман, составляет 6 млн евро. Если другие клубы готовы говорить об этой цифре, "Днепр-1" и, соответственно, я будем готовы включиться в работу уже сейчас.

- В инфополе постоянно появляется информация об интересе к Пихаленку со стороны разных клубов. Что по этому правда, а что нет?

- Надо понимать, что Пихаленком интересуется очень много клубов, но вопрос в уровне заинтересованности. Он может быть в лонглисте десятке клубов. И это нормальный процесс, когда клубы следят за игроками других команд. Так со всеми футболистами. Кто-то интересуется больше, кто-то – меньше.

Некоторые контакты, но без четкой конкретики были со многими европейскими клубами: среди них и "Жирона", и "Монца", и "Бешикташ", и "Олимпиакос" и другие. Также были контакты с клубами МЛС, чемпионатов Польши и Украины. Когда будет факт предложения – будем говорить подробнее.