  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент Пихаленка: Есть договоренность с Днепром-1, что предложения по игроку будем рассматривать летом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Пихаленка: Есть договоренность с Днепром-1, что предложения по игроку будем рассматривать летом

Премьер-лига
Обновлено

Разве что найдется клуб, который сможет заплатить 6 млн евро

Агент Пихаленка: Есть договоренность с Днепром-1, что предложения по игроку будем рассматривать летом

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Агент полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка Константин Нестеренко прокомментировал последние трансферные слухи относительно игрока.

– Хотел бы расставить акценты в этих слухах. На данный момент Александр – игрок "Днепра-1". У нас есть договоренность с руководством клуба, что мы будем рассматривать разные варианты продолжения карьеры Пихаленка летом. Это логичное развитие событий, потому что "Днепр-1" сейчас борется за чемпионство и расставаться с одним из своих лидеров клуб не хотел бы. Это ситуация по состоянию на данный момент.

Читайте такжеУслуги Пихаленка предложили бразильскому Палмейрасу

Клаусула игрока, как ранее говорил коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман, составляет 6 млн евро. Если другие клубы готовы говорить об этой цифре, "Днепр-1" и, соответственно, я будем готовы включиться в работу уже сейчас.

- В инфополе постоянно появляется информация об интересе к Пихаленку со стороны разных клубов. Что по этому правда, а что нет?

- Надо понимать, что Пихаленком интересуется очень много клубов, но вопрос в уровне заинтересованности. Он может быть в лонглисте десятке клубов. И это нормальный процесс, когда клубы следят за игроками других команд. Так со всеми футболистами. Кто-то интересуется больше, кто-то – меньше.

Некоторые контакты, но без четкой конкретики были со многими европейскими клубами: среди них и "Жирона", и "Монца", и "Бешикташ", и "Олимпиакос" и другие. Также были контакты с клубами МЛС, чемпионатов Польши и Украины. Когда будет факт предложения – будем говорить подробнее.

По теме
yellow-arrow
Полесье в шаге от подписания 21-летнего хавбека Сан-Паулу
yellow-arrow
Пушич - о голе Ракицкого копчиком: Я спрашивал себя - как можно таким образом забить гол
yellow-arrow
Судаков: Зубков шутит, что после приза игрока года в Шахтере моя цена стала сразу плюс 70 миллионов
Александр Пихаленок СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости