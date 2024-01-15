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Пушич - о голе Ракицкого копчиком: Я спрашивал себя - как можно таким образом забить гол

Премьер-лига
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Тренер вручил игрокам Шахтера индивидуальные награды за 2023 года

Пушич - о голе Ракицкого копчиком: Я спрашивал себя - как можно таким образом забить гол

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в торжественной обстановке вручил Георгию Судакову награду как лучшему игроку команды по итогам 2023 года, а Ярославу Ракицкому – за лучший гол.

– Мистер, приветствуем! Команда встретилась в Турции и начала тренировочные сборы. Но в начале первого занятия вы вручили специальные призы двум игрокам. Как прокомментируете это и помните ли гол Ярослава Ракицкого и, возможно, есть что сказать о нем?

- Спасибо. Всегда приятно награждать футболистов. Но, как уже говорил и я, и игроки, речь идет также об усилиях команды: команда формирует личность и команда также получает этот приз вместе с игроком. Это наша культура, то, как мы воспринимаем такие награды. Но, конечно, я очень рад за этих футболистов. Это два особенных приза. Георгий Судаков получил награду лучшему игроку, которую полностью заслуживает: он прекрасно развивается и делает весомый вклад в игру команды. Отдельно отмечу его поступок, когда после нашей крупной победы над "Барселоной" он собрал подписи всех игроков "Шахтера" на своей футболке и сохранил ее на память. Это свидетельствует о нашем командном духе, что очень важно. Вы также спросили меня о втором игроке, Ярославе Ракицком. Я был частью этого гола с моим бывшим клубом "Фейеноордом". Тогда на скамье я спрашивал себя: как можно таким образом забить гол? Он коснулся мяча спиной или как-то так, и это был отличный гол, такой нечасто увидишь. Забавный гол на самом деле. Но я очень рад за Ярослава, его достижениям. Поздравляю обоих игроков с этими наградами!

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– Вернемся к Георгию Судакову. Что скажете о его прогрессе и чем можете его объяснить?

– Георгий – очень талантливый футболист. Талант дает природа или Бог, но ты должен что-то с этим делать, чтобы развиваться. Как мы всегда говорим, упорный труд побеждает талант, когда талант не работает упорно. Он игрок, который может и хочет упорно работать, ежедневно развиваться, это умный футболист, способный очень быстро учиться. Поэтому эти характеристики позволяют ему совершенствоваться и достигать еще более высокого уровня ежедневно, еженедельно. Я считаю, Георгию есть над чем работать, и его менталитет помогает ему развиваться.

– Ярослав Ракицкий и Георгий Судаков – очень разные игроки, учитывая возраст, два разных поколения. Как взаимодействуют молодость и опыт?

– Когда опыт встречается с талантом и молодостью, с энергией и хорошим настроением, это всегда отличная комбинация, ведь опытные игроки очень быстро распознают качества на поле, а еще характер и энергию молодого футболиста. Поэтому в нашей команде они играют специальную роль: не только Ракицкий, но и Степаненко, а до этого это был Чигринский – три игрока с позитивным настроением, которые помогают молодым футболистам развиваться. Повторюсь, когда талант и энергия встречаются с опытом и характером, это хорошая комбинация.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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