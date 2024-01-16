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Немчанинов подписал новый контракт с Минаем - СМИ

Премьер-лига

Опытный защитник вернулся в закарпатскую команду

Немчанинов подписал новый контракт с Минаем - СМИ

Фото: ФК Минай

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Опытный защитник Дмитрий Немчанинов лишь несколько недель оставался без работы после того, как разорвал контракт с "Минаем". 15 января он заключил новое 1,5-летнее соглашение с тем самым "Минаем", сообщает Sport.ua.

По информации источника, после спарринга с "Севлюшем" расположение минайцев покинуло большинство потенциальных новичков, которые находились на просмотре.

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Среди тех, кто остался - вратарь Владислав Кучерук, который в прошлом году был заявлен за "Зарю", а еще раньше выступал за "Колос" и "Черноморец". В 2019 году Кучерук в составе молодежной сборной Украины становился в Польше чемпионом мира.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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