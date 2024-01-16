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Уйдет или останется? Журналист рассказал о ситуации вокруг трансфера Судакова

Премьер-лига

"Горняки" хотят выдоить максимум из потенциального покупателя

Уйдет или останется? Журналист рассказал о ситуации вокруг трансфера Судакова

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков вряд ли перейдет это зимой в европейский клуб. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

"Георгий Судаков в это зимнее межсезонье вряд ли переедет в Серию А. В "Наполи" украинца так точно не будет. Во-первых, "Шахтер" еще в декабре отклонил официальное предложение чемпиона Италии. По одной из версий, которую я слышал, оно было в районе 40 млн евро. "Горняки" не спешат с продажей и хотят выдоить максимум из потенциального покупателя.

Сейчас неаполитанцы оформляют трансфер Хамеда Траоре из "Борнмута", который на выходе обойдется им значительно дешевле. Ну и плюс с опытом выступлений в топ-чемпионатах и в Серии А, в частности. Им клуб закрывает позицию в центре поля как минимум до лета. Ведь аренда ивуарийца с опцией возможного, но не обязательного выкупа за 25 млн евро.

Также в составе неаполитанской команды Траоре забирает себе последнее вакантное место для не гражданина ЕС. А это значит, что и Николая Матвиенко "Наполи" тоже сейчас никак уже не сможет взять. К сожалению. А вот у "Ювентуса" есть одно место для не гражданина ЕС. Держит его для Жоры?", - написал Бурбас в своем Telegram-канале.

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Шахтер (Донецк) Наполи Игорь Бурбас Георгий Судаков
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Источник:
Telegram-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.01.2024 в 14:04
Після провальної оборудки з Мудриком, Шахтар тепер не зможе втюхувати свій шлак деінде.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.01.2024 в 14:04
Після провальної оборудки з Мудриком, Шахтар тепер не зможе втюхувати свій шлак деінде.
Ответить
0
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