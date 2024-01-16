Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уйдет или останется? Журналист рассказал о ситуации вокруг трансфера Судакова
"Горняки" хотят выдоить максимум из потенциального покупателя
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков вряд ли перейдет это зимой в европейский клуб. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.
"Георгий Судаков в это зимнее межсезонье вряд ли переедет в Серию А. В "Наполи" украинца так точно не будет. Во-первых, "Шахтер" еще в декабре отклонил официальное предложение чемпиона Италии. По одной из версий, которую я слышал, оно было в районе 40 млн евро. "Горняки" не спешат с продажей и хотят выдоить максимум из потенциального покупателя.
Сейчас неаполитанцы оформляют трансфер Хамеда Траоре из "Борнмута", который на выходе обойдется им значительно дешевле. Ну и плюс с опытом выступлений в топ-чемпионатах и в Серии А, в частности. Им клуб закрывает позицию в центре поля как минимум до лета. Ведь аренда ивуарийца с опцией возможного, но не обязательного выкупа за 25 млн евро.
Также в составе неаполитанской команды Траоре забирает себе последнее вакантное место для не гражданина ЕС. А это значит, что и Николая Матвиенко "Наполи" тоже сейчас никак уже не сможет взять. К сожалению. А вот у "Ювентуса" есть одно место для не гражданина ЕС. Держит его для Жоры?", - написал Бурбас в своем Telegram-канале.
Популярное сейчас
- Официально. Рома уволила Моуриньо
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января
- "Он заслужил это". Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
Комментарии 1