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L'Équipe: Ренн интересуется Артемом Бондаренко

Премьер-лига

Украинец попал в шорт-лист бретонского клуба

L'Équipe: Ренн интересуется Артемом Бондаренко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный полузащитник "Ренна" Неманья Матич вероятно покинет клуб в ближайшее время, поэтому бретонцы уже сейчас ищут ему замену.

Среди вариантов в Лиге 1 – Пьер Ле-Мелу из "Бреста" и Азор Матусива из "Реймса". Однако "Ренн" изучает и зарубежный рынок, пишет L'Équipe.

"Ренн" уже сделал предложение по аренде с правом выкупа Ореля Мангаля из "Ноттингем Форест", но на игрока сборной Бельгии также претендуют "Ювентус" и "Наполи". Другие два варианта в шорт-листе "Ренна" – Люка Тузар из берлинского "Униона" и Артем Бондаренко из "Шахтера".

Правда подписать 23-летнего хавбека "Шахтера" будет непросто, поскольку он недавно подписал новый пятилетний контракт с клубом.

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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Борис Сорокин
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