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L'Équipe: Ренн интересуется Артемом Бондаренко
Украинец попал в шорт-лист бретонского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Ренна" Неманья Матич вероятно покинет клуб в ближайшее время, поэтому бретонцы уже сейчас ищут ему замену.
Среди вариантов в Лиге 1 – Пьер Ле-Мелу из "Бреста" и Азор Матусива из "Реймса". Однако "Ренн" изучает и зарубежный рынок, пишет L'Équipe.
"Ренн" уже сделал предложение по аренде с правом выкупа Ореля Мангаля из "Ноттингем Форест", но на игрока сборной Бельгии также претендуют "Ювентус" и "Наполи". Другие два варианта в шорт-листе "Ренна" – Люка Тузар из берлинского "Униона" и
Правда подписать 23-летнего хавбека "Шахтера" будет непросто, поскольку он недавно
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